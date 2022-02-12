13 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Никиты, приметы и именинники

В воскресенье, 13 февраля православные в Украине чтят память святителя Никиты, затворника Печерского. В народном календаре эта дата известна как Никита Зимний.

Свои именины празднуют Виктор, Иван, Илья и Никита. А по приметам судят, какой будет погода в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святитель Никита жил 12 веке. Был монахом Печерского монастыря в Киеве, а затем, несмотря на советы старших монахов, решил уйти в затвор, чтобы молиться и соблюдать пост в одиночестве. Однажды Никите явился бес в виде ангела и стал искушать парня.

Видео дня

В результате последний выучил весь Ветхий Завет, но забыл молитву "Отче наш" и не мог ни слова прочесть из Евангелия. Спасли монаха святые старцы, изгнавшие нечистого. С тех пор Никита жил постом и молитвой, прислушиваясь к старшим наставникам, и вскоре сам стал опытным монахом. Он был назначен епископом Новгородским, в Новгороде по сей день хранятся его мощи.

В народе Никита считался защитником от пожара и молнии. 13 февраля старались провести в окружении семьи – это сулило год без ссор.

По народным поверьям, 13 февраля нельзя выходить из дома вечером, чтобы не получить порчу. Если этот день приходится на пятницу, то считается несчастливым и опасным.

Огонь в печи красный – к морозу. Белый – к оттепели и ранней весне.

Ясная ночь – к солнечной погоде.

Воробьи утепляют гнезда – к стуже.

Вороны громко кричат – к метели.

На солнце видны круги – к урожайному году.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль 2022 года. В конце зимы церковь в Украине отмечает несколько важных дат.