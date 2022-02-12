13 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Никиты, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Праздник 13 февраля

В воскресенье, 13 февраля православные в Украине чтят память святителя Никиты, затворника Печерского. В народном календаре эта дата известна как Никита Зимний.

Свои именины празднуют Виктор, Иван, Илья и Никита. А по приметам судят, какой будет погода в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Никита Печерский

Святитель Никита жил 12 веке. Был монахом Печерского монастыря в Киеве, а затем, несмотря на советы старших монахов, решил уйти в затвор, чтобы молиться и соблюдать пост в одиночестве. Однажды Никите явился бес в виде ангела и стал искушать парня.

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В результате последний выучил весь Ветхий Завет, но забыл молитву "Отче наш" и не мог ни слова прочесть из Евангелия. Спасли монаха святые старцы, изгнавшие нечистого. С тех пор Никита жил постом и молитвой, прислушиваясь к старшим наставникам, и вскоре сам стал опытным монахом. Он был назначен епископом Новгородским, в Новгороде по сей день хранятся его мощи.

В народе Никита считался защитником от пожара и молнии. 13 февраля старались провести в окружении семьи – это сулило год без ссор.

13 февраля чтят память святителя Никиты, затворника Печерского
Что нельзя делать 13 февраля

По народным поверьям, 13 февраля нельзя выходить из дома вечером, чтобы не получить порчу. Если этот день приходится на пятницу, то считается несчастливым и опасным.

Святитель Никита считается защитником от пожара и молнии
Приметы 13 февраля

Огонь в печи красный – к морозу. Белый – к оттепели и ранней весне.

Ясная ночь – к солнечной погоде.

Воробьи утепляют гнезда – к стуже.

Вороны громко кричат – к метели.

На солнце видны круги – к урожайному году.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль 2022 года. В конце зимы церковь в Украине отмечает несколько важных дат.

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