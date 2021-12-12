13 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Андрея, приметы и именинники

В понедельник, 13 декабря православные в Украине отмечают День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Именины празднуют Андрей и Иван.

По погодным приметам этого дня определяют, какой будет зима и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

13 декабря православные чтят Андрея Первозванного – апостола Иисуса Христа, который был первый из двенадцати призван Спасителем.

В праздник верующие отправляются в храмы и молятся святому Андрею. Апостол считается покровителем семейного счастья, любви и брака.

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Народное название Дня Андрея – Калита; так называли обрядовые коржики, которые подвешивали к потолку. Молодые парни должны были по очереди попытаться откусить кусок такого коржика без помощи рук. Незамужние девушки на Андрея гадают на суженого, хотя церковь выступает категорически против любых занятий магией.

Как в любой другой большой религиозный праздник, на Андрея нельзя заниматься физическим трудом, шить, вязать, вышивать, делать уборку и стирать. Также нельзя ругаться и кричать, обижать других и отказывать в помощи.

Поскольку продолжается Рождественский пост, для верующих остаются под запретом шумные развлечения, употребление мяса, яиц, рыбы, молока, а также алкоголя.

Большим грехом церковь считает гадания на Андрея, как и во все другие дни.

Снег идет – зима будет с метелями.

Если снег до Андрея не выпал – зима будет теплая, а если выпал – долгая и холодная.

Морозная, но ясная погода – к добру и хорошему урожаю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечают в декабре 2021 православные украинцы. На этот период выпадает несколько важных дат.