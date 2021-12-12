13 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Андрея, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
1 минута
5,7 т.
День Андрея Первозванного

В понедельник, 13 декабря православные в Украине отмечают День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Именины празднуют Андрей и Иван.

По погодным приметам этого дня определяют, какой будет зима и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

День Андрея Первозванного

13 декабря православные чтят Андрея Первозванного – апостола Иисуса Христа, который был первый из двенадцати призван Спасителем.

В праздник верующие отправляются в храмы и молятся святому Андрею. Апостол считается покровителем семейного счастья, любви и брака.

Видео дня

Народное название Дня Андрея – Калита; так называли обрядовые коржики, которые подвешивали к потолку. Молодые парни должны были по очереди попытаться откусить кусок такого коржика без помощи рук. Незамужние девушки на Андрея гадают на суженого, хотя церковь выступает категорически против любых занятий магией.

Апостол Андрей был одним из ближайших учеников Спасителя
Что нельзя делать 13 декабря

Как в любой другой большой религиозный праздник, на Андрея нельзя заниматься физическим трудом, шить, вязать, вышивать, делать уборку и стирать. Также нельзя ругаться и кричать, обижать других и отказывать в помощи.

Поскольку продолжается Рождественский пост, для верующих остаются под запретом шумные развлечения, употребление мяса, яиц, рыбы, молока, а также алкоголя.

Большим грехом церковь считает гадания на Андрея, как и во все другие дни.

Морозная, но ясная погода – к добру и хорошему урожаю
Приметы 13 декабря

Снег идет – зима будет с метелями.

Если снег до Андрея не выпал – зима будет теплая, а если выпал – долгая и холодная.

Морозная, но ясная погода – к добру и хорошему урожаю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечают в декабре 2021 православные украинцы. На этот период выпадает несколько важных дат.

УкраинаПраздникикалендарьзапреттрадицииПравославная церковь Украиныцерковьрелигия