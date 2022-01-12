12 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать на Анисии, приметы и именинники
В среду, 12 января православные в Украине чтят память мученицы Анисии Солунской, а также отмечают четвертый день Рождественских святок. Свои именины празднуют Анисия, Феодора и Мария.
А по приметам этого дня судят, каким будет лето и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, узнавал OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 12 января
Память мученицы Анисии Солунской
Память преподобной Феодоры Кесарийской
Память преподобной Феодоры Цареградской
Четвертый день Святок
День украинского политзаключенного
Всемирный день дочери
День рыжих в США
Святая Анисия жила в 3-4 столетиях в Греции. Согласно ее житию, родители Анисии рано умерли и девушка унаследовала большие богатства. Все ценности она раздала нуждающимся, а рабов освободила.
Остаток жизни она провела в бдении, посте и молитве. Во время гонений на христиан при Максимиане погибла от руки воина-язычника, которого разозлил ее отказ прийти на языческий праздник.
12 января – четвертый день Рождественских святок, которые люди в старину отмечали щедрыми застольями и веселыми гуляниями.
По народным поверьям, 12 января не стоит пешком преодолевать большие расстояния, шить и прясть, есть соленую пищу и поднимать вещи на перекрестке. Также рекомендуется воздержаться от сплетен и решения финансовых вопросов.
Снег идет – к сильным дождям летом.
Южный ветер – к урожайному году и теплому лету.
Ясный день – к потеплению.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на январь. В этот зимний месяц в Украине отмечают ряд религиозных праздников.