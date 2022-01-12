12 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать на Анисии, приметы и именинники

В среду, 12 января православные в Украине чтят память мученицы Анисии Солунской, а также отмечают четвертый день Рождественских святок. Свои именины празднуют Анисия, Феодора и Мария.

А по приметам этого дня судят, каким будет лето и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, узнавал OBOZREVATEL.

Память мученицы Анисии Солунской

Память преподобной Феодоры Кесарийской

Память преподобной Феодоры Цареградской

Четвертый день Святок

День украинского политзаключенного

Всемирный день дочери

День рыжих в США

Видео дня

Святая Анисия жила в 3-4 столетиях в Греции. Согласно ее житию, родители Анисии рано умерли и девушка унаследовала большие богатства. Все ценности она раздала нуждающимся, а рабов освободила.

Остаток жизни она провела в бдении, посте и молитве. Во время гонений на христиан при Максимиане погибла от руки воина-язычника, которого разозлил ее отказ прийти на языческий праздник.

12 января – четвертый день Рождественских святок, которые люди в старину отмечали щедрыми застольями и веселыми гуляниями.

По народным поверьям, 12 января не стоит пешком преодолевать большие расстояния, шить и прясть, есть соленую пищу и поднимать вещи на перекрестке. Также рекомендуется воздержаться от сплетен и решения финансовых вопросов.

Снег идет – к сильным дождям летом.

Южный ветер – к урожайному году и теплому лету.

Ясный день – к потеплению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на январь. В этот зимний месяц в Украине отмечают ряд религиозных праздников.