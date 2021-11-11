12 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Зиновия, приметы и именинники

В пятницу, 12 ноября в Украине отмечают день Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. Они с детства росли в строгой христианской семье, а за веру и труды Зиновий получил от Бога дар исцелять. Также сегодня день Озерянской иконы Божьей Матери – главной святыни и покровительницы города Харькова и всей Слобожанщины.

Свои именины празднуют Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан, а по приметам сегодня судят о том, ждать беды или удачи. Что можно сегодня делать, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Брат и сестра родились в III веке на территории современной Турции. С детства они воспитывались в христианстве.

Cвященномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его Зиновия претерпели мученическую смерть в 285 году в Киликии. Зиновий был избран епископом христианской общины в Киликии. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил его даром врачевания различных болезней. Во время гонений на христиан Зиновий был схвачен и убит. Мученическую смерть также приняла его сестра, которая так и не пожелала отречься от веры.

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Образ был известен еще с ХVІІ века. По преданию, он был явлен в конце XVI века возле села Озеряны – отсюда и название иконы. Христиане верят, что он умеет исцелять.

По легенде, некогда эту икону рассек косой некий крестьянин, почувствовав стыд и горечь, он принес ее домой и стал горячо молиться. На утро икона была, как новая.

Также, рассказывают, что этот образ помог исцелить от слепоты автора "Конотопской ведьмы" и "Шельменко-денщика" Григория Квитку-Основьяненко.

В этот день следовало бросить все вредные привычки, если те есть;

Нельзя было бездельничать, слоняться без дела и лениться. С утра следовало составить список дел на день и все их выполнить, может, даже немного больше запланированного;

Запрещено было идти на неоправданный риск;

Также наши предки категорически отказывались разводиться в этот день. Они считали, что такой поступок может навлечь беду на будущие поколения;

Девушкам следовало поесть зайчатины, это, якобы, могло сделать их красивее и привлекательнее для противоположного пола.

Синиц увидеть – к похолоданиям;

Волков увидишь – к холоду, голоду, а, может, войне;

Если листья на калине зеленые, то осень будет теплой.

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