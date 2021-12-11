12 декабря: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 12 декабря православные Украины чтят память мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников. Именины празднуют Парамон и Сергей.

По приметам в этот день определяют, какой будет погода в течение всего декабря. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святой Парамон и с ним 370 мучеников приняли мученическую смерть в третьем веке, во временя правления императора Декии. За веру во Христа 370 человек бросили в тюрьму и пытали, принуждая принести жертву языческим идолам. Один из местных жителей, Парамон, открыто обвинил мучителей в жестокости и исповедал веру в Единого Бога, Господа Иисуса Христа. После тяжелейших пыток он и другие 370 христиан были обезглавлены.

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В народе 12 декабря прозвали Парамон Зимоуказатель или Передандрей, поскольку вслед за ним отмечается День Андрея Первозванного. По погоде сегодня определяли, каким будет весь декабрь.

Считается, что 12 декабря нельзя ни с кем спорить и конфликтовать – иначе отношения будут испорчены.

Гадания, которые популярны в канун Дня Андрея, церковь называет большим грехом, поэтому от попыток предсказать будущее следует отказаться.

Ясное утро – весь декабрь таким будет.

Метель бушует – морозы и вьюги продержатся до Дня святого Николая.

Красная заря – к сильному ветру.

Вода на речке тихая – к "ровной" зиму, шумит – к метелям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на декабрь 2021 и январь 2022 года. В этот период украинцы отмечают несколько больших праздников.