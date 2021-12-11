12 декабря: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники
В воскресенье, 12 декабря православные Украины чтят память мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников. Именины празднуют Парамон и Сергей.
По приметам в этот день определяют, какой будет погода в течение всего декабря. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.Мученик Парамон Вифинский
Святой Парамон и с ним 370 мучеников приняли мученическую смерть в третьем веке, во временя правления императора Декии. За веру во Христа 370 человек бросили в тюрьму и пытали, принуждая принести жертву языческим идолам. Один из местных жителей, Парамон, открыто обвинил мучителей в жестокости и исповедал веру в Единого Бога, Господа Иисуса Христа. После тяжелейших пыток он и другие 370 христиан были обезглавлены.
В народе 12 декабря прозвали Парамон Зимоуказатель или Передандрей, поскольку вслед за ним отмечается День Андрея Первозванного. По погоде сегодня определяли, каким будет весь декабрь.
Считается, что 12 декабря нельзя ни с кем спорить и конфликтовать – иначе отношения будут испорчены.
Гадания, которые популярны в канун Дня Андрея, церковь называет большим грехом, поэтому от попыток предсказать будущее следует отказаться.
Ясное утро – весь декабрь таким будет.
Метель бушует – морозы и вьюги продержатся до Дня святого Николая.
Красная заря – к сильному ветру.
Вода на речке тихая – к "ровной" зиму, шумит – к метелям.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на декабрь 2021 и январь 2022 года. В этот период украинцы отмечают несколько больших праздников.