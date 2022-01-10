11 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать в День избиения младенцев, приметы и именинники

Во вторник, 11 января православные в Украине чтят память невинно убитых Иродом 14 тысяч детей (День избиения младенцев), а также четвертый день Святок. В народном календаре сегодня – Страшный день. Свои именины празднуют Феофил, Анна и Евдокия.

А по приметам этого дня определяют, какой будет погода в июле. Что можно и что нельзя делать сегодня, выяснил OBOZREVATEL.

Международный день "спасибо"

День избиения младенцев (Страшный день)

Память преподобного Марка Гробокопателя, в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры почившего

Память преподобного Лаврентия Черниговского

Видео дня

Согласно Евангелию от Матфея, когда волхвы не стали рассказывать Ироду о месте нахождения родившегося Иисуса Христа, жестокий царь велел убить всех младенцев в Вифлееме возрастом до двух лет.

Иисус был спасен – ангел предупредил семью, велев бежать им в Египет. Убитых Иродом младенцев церковь почитает мучениками.

В народе 11 января известно как Страшный день. Его считали самым несчастливым в году, когда активизируется нечистая сила. В то же время продолжались святочные гуляния.

Согласно народным приметам, 11 января нельзя ходить в лес, выходить из дома без особой надобности, особенно детям, а также начинать новые дела – иначе они не принесут успеха.

Разжечь костер 11 января – с дровами сгорят все горести и печаль.

Метель – к "мрачному" июлю.

Лес шумит – к потеплению.

Ветер с севера и безоблачное небо – к холодам.

Тепло – к ранней и теплой весне.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь для православных на январь 2022 года. В этот месяц в Украине отмечают ряд больших религиозных праздников.