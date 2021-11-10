11 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Анастасии, приметы и именинники

В четверг, 11 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день преподобномученицы Анастасии Римлянки, которую в народе считали покровительницей овец и пастухов. А также преподобного Авраамия Затворника и блаженной Марии, преподобной Анны. В народе этот день называли Анастасия Овечница и Авраамий Овчар.

Свои именины в этот день празднуют Виктор, Филипп, Наум, Кирилл, Андрей, Евгений, Алексей, Кузьма, Леонид, Павел, Василий, Николай, Иван, Анастасия, Анна, Мария, а по приметам нынешнего дня судили о том, на сколько крепкой будет семья и то, какой температура воздуха будет в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 11 ноября, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Анастасия была по происхождению очень знатной девушкой, дочерью римского князя, которая рано осталась без матери. Когда она подросла, то заметно выделялась красотой и умом на фоне своих подруг. Отец выдал ее замуж за очень богатого человека. Но муж вскоре умер. Анастасия не стала приумножать богатства, так же, как и не стала тратить их на себя, а раздала деньги тем, кто в них нуждался: сиротам, больным и голодным.

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Тогда же она открыто заявила о том, что исповедует христианство, чем вызвала недовольство с боку римских вельмож. Очередной раз отказавшись выйти замуж за одного из них и признать языческих богов, она была предана пыткам. После продолжительных мучений ее обезглавили.

Наши предки верили, что Анастасия может помочь с пряжей и всем, что касается ткачества, валяния, плетения. Также ей приписывали умение оберегать от хищников и болезней стада овец и баранов.

Обычно в этот день заканчивали стрижку овец и после этого шли в церковь поблагодарить Анастасию-покровительницу овцеводов и пастухов.

Позже ей стали приписывать благосклонность к охотникам с рыбаками. Считалось, что молитва к ней может приумножить добычу и улов.

В этот день старались не оставлять детей одних дома, так как считалось, что это может привести к большим неприятностям;

Следовало не ругаться ни с кем и не поддаваться на словесные провокации других;

Женщины и девушки украшали себя красными бусами "на счастье";

Вечер следовало провести всей семьей дома, чтобы та была крепкой.

Если облака стелились низко по небу, то это предвещало заморозки;

Голуби ворковали – это обещало теплые дни;

Рыщущие по полям волки воспринимались нашими предками как знак беды, голода или даже войны.

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