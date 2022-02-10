11 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Лаврентия, приметы и именинники
В пятницу, 11 февраля православные в Украине чтят память святителя Лаврентия, затворника Печерского. Свои именины празднуют Лаврентий, Роман, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Лука, Юлиан и Яков.
А по приметам судят, каким будет март. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 11 февраля
Память святителя Лаврентия, затворника Печерского
Память папы римского Григория II у католиков
Всемирный день больного
Международный день женщин и девочек в науке
День основания государства в Японии
Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, был монахом Киево-Печерского монастыря. В 1182 году был возведен в сан епископа Туровского, став преемником святителя Кирилла Туровского. Прославился даром чудотворений, исцелений и изгнания бесов.
На Лаврентия в народе наблюдали за погодой. По приметам этого дня предсказывали, каким будет март.
Согласно народным поверьям, 11 февраля нельзя допускать негативные мысли, участвовать в конфликтах, а также идти на неоправданные риски.
Дым из печи прямо в небо идет – на мороз; коромыслом – на оттепель.
Шумит зимний лес – к оттепели.
Красная луна – к порывистому ветру.
Молодая луна на Лаврентия – погода этого дня определяет весь март. Полнолуние – вторую половину марта.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на февраль 2022 года. В конце зимы в Украине отмечают ряд важных дат.