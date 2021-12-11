11 декабря: какой праздник, что нельзя делать в Сойкин день, приметы и именинники

В субботу, 11 декабря православные в Украине чтят память мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен. Именины празднуют Стефан, Мирослав, Василий, Григорий, Алексей, Николай.

Услышать сегодня крик сойки считается доброй приметой. Что можно и что нельзя делать 11 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святой Иринарх Севастийский – раннехристианский мученик, который пострадал во время правления Диоклетиана. Он и с ним еще семь мучениц после жесточайших пыток были обезглавлены.

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В народном календаре 11 декабря известно под названием Сойкин день. Услышать крик сойки, которая считалась "вещей" птицей, было хорошей приметой.

Согласно поверьям, в этот день нельзя делать уборку вечером, чтобы не отметить Рождество "с нечистой силой". Также нельзя ничего давать в долг соседям, даже сахар, соль и хлеб – чтобы не отдать свое счастье.

Если рано утром в колодце слышно тихое журчание, это обещает прибыль.

Сухая и холодная погода – лето будет сухим и жарким.

Гуси часто хлопают крыльями – к потеплению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на декабрь 2021 года. В этот период христиане отмечают ряд важных дат.