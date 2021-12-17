Государственный налоговый университет, на днях отметивший столетие, является особым явлением в украинском образовательно-научном пространстве. Техникум – политех – колледж – финансово-экономический институт – академия, национальная академия – университет – такой путь развития прошло учебное заведение, усовершенствование и изменения, которые позволили ему стать признанным центром образования и научного обеспечения прогрессивных трансформаций в сфере финансовой, налоговой и таможенной политики государства.

Этому предшествовала многолетняя системная напряженная работа многих тысяч людей, членов коллектива, которые в разные периоды существования заведения создавали основу для нынешнего его статуса и достижений.

В академическом рейтинге за последние годы Университет уверенно утверждал и укреплял свои передовые позиции. Университет в списке лучших юридических школ Украины, его преподаватели являются активными участниками и победителями научных, образовательных, других профессиональных конкурсов, рейтингов, проектов. В этом году получили второе место в конкурсе имени Святого Владимира на лучшее научно-юридическое издание и первое место в конкурсе научных проектов PlasticChallenge Хакатон 2021, который проводился по случаю Европейской зеленой недели и Дня науки в Украине.

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Студенты университета становятся победителями профессиональных соревнований, научных конкурсов, олимпиад – всеукраинских и международных, по разным направлениям и специальностям подготовки. У них есть спортивные достижения, призовые места на чемпионатах Европы и Олимпийских играх в Токио. Это уже хорошая традиция, ведь среди выпускников известные спортсмены, олимпийские призеры, чемпионы Европы и мира. Среди спикеров – признанные в своей сфере практики, ученые, эксперты, украинские и зарубежные. Соискатели образования имеют возможность слушать лекции на украинском и английском языках. Университет имеет успешные общие проекты с Государственной налоговой службой Украины – один из них "Дуальное образование: новая форма подготовки кадров для органов ГНС". Проект реализовывался при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и Киевской школы экономики с целью содействия формированию новой культуры госслужбы, основанной на профессионализме, ответственности и прозрачности. В 2021 г. многие участники пилотного проекта получили степень магистра. Они высоко оценили такую инновационную форму образования, ее преимуществами назвали обучение на рабочем месте (вместо изучения "сухой теории, правил по книгам") и получение одновременно и стипендии, и заработной платы. В настоящее время продолжаются переговоры с Государственной таможенной службой и Государственной аудиторской службой Украины по реализации аналогичных проектов. Это будет способствовать активизации смен государственной службы путем набора новых мотивированных сотрудников, что будет способствовать повышению институциональной способности государственных органов.

Под патронатом Министерства финансов Украины успешно внедрена образовательная программа "Финансовые технологии". Также реализуется уникальный проект по исследованию коррупционных рисков высшего образования в партнерстве с Национальным агентством по предотвращению коррупции при поддержке Проекта USAID. Университет много лет плодотворно сотрудничает с консалтинговой компанией PriceWaterhouseCoopers в сфере подготовки специалистов по налогообложению по международным стандартам, организации совместных мероприятий. Недавно заключено соглашение об академическом сотрудничестве с польским Университетом экономики в Быдгоще, которое предусматривает программы двойного дипломирования. Университет стал первым из четырех участников грантового проекта, целью которого является укрепление сотрудничества и стратегической коммуникации путем улучшения представления о Европейском Союзе среди жителей Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областей, ознакомления с европейскими ценностями и принципами.

В учебном заведении функционирует "Университет третьего возраста" для студентов 50+, где люди почтенного возраста имеют возможность развиваться и получать новые современные знания. Функционирует Юридическая клиника, предоставляющая бесплатные правовые консультации населению. Продолжается работа над усовершенствованием образовательного процесса, внедрением автоматизированной системы "Управление университетом", интенсификацией научных исследований, развитием международного сотрудничества, сотрудничеством с потенциальными работодателями, внедрением новейших технологий в образовании и науке, созданием благоприятных условий для получения качественного высшего образования. В своей деятельности активно реализуется политика соблюдения принципов академической добродетели. Университет получил право на проведение экзаменов на уровень владения государственным языком и имеет лицензию на проведение курсов повышения квалификации для госслужащих. Также сотрудники университета, имеющие квалификацию, подтвержденную дипломами кандидата или доктора наук в области знаний, осуществляют научную и научно-техническую экспертизу. Были подготовлены экспертные заключения и исследования по заказу Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, Федерации работодателей Украины, а также по обращению народных депутатов. Поэтому сейчас Государственный налоговый университет – надежная площадка для профессионального успеха талантливой украинской молодежи.