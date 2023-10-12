100 лет назад британские школьницы сделали поразительное предсказание: прогноз начал осуществляться

Ученые убеждают, что таланта предсказания будущего не существует и любые удачные прогнозы не больше, чем просто угадывание. Но по интернету распространяется фотография старинного документа, который может доказывать обратное. Или, по крайней мере, быть случаем прогноза поразительной точности.

Снимок появился на странице 1923 г. Live в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Некоторые пользователи, публиковавшие фото даже раньше, уточняли, что это вырезка из газеты Leeds Mercury за 1923 год. Выходило это издание в английском городе Лидс. (Чтобы посмотреть скан заметки, долистайте новость до конца)

Вырезка рассказывает об ученицах начальной школы Wood Green в Лондоне. Девочек попросили представить, какой будет жизнь женщин через 100 лет, то есть в 2023 году. То, что они нафантазировали, сейчас может показаться не просто предсказанием, а настоящим пророчеством.

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К примеру, кто-то из учениц предположил, что женщины будут носить бриджи. В первой четверти ХХ века брюки были все еще были экзотикой в женском гардеробе и скорее воспринимались как вызов. Особенно укороченные брюки, которыми являются бриджи.

Также девочки предвидели, что спустя столетие женщины смогут играть в теннис, а мужчины (в заметке даже употреблено слово "главы семей") будут делать работу по дому. Как видим, сейчас действительно существует Международная теннисная ассоциация WTA и теннис может быть не просто хобби, а целой карьерой для женщины. Относительно мужчин, предсказание сбылось лишь частично – это действительно перестало считаться табу и некоторые действительно делают немало домашней работы, но социологи и исследователи рынка труда утверждают, что львиная доля домашних обязанностей и неоплачиваемой работы по дому все еще ложится на женщин.

Есть в списке того, что придумали девушки, также предположение, что женщины станут настолько маскулинными, насколько это возможно. Его можно считать сбывшимся частично. Женщины действительно могут носить короткие стрижки, не делать макияжа и развивать свою мускулатуру в спортзале. Но это вопрос выбора, а не общей тенденцией.

А вот в вопросе образования девочки из лондонской школы Wood Green оказались не столь искусными прогнозистками. Они предположили, что в 2023 году "глупые дети перестанут донимать учителей, потому что каждый малыш будет знать алфавит и будет считать до тридцати или даже до ста". Мода на раннее развитие действительно привела к тому, что многие дети приходят в первый класс, уже умея хорошо читать и считать, но способности к обучению и дальше у всех детей разные. И не всякие родители стремятся нагружать своих малышей такими знаниями в первые годы жизни и желают обеспечить им более беззаботное детство.

Здесь следует отметить, что достоверность вырезки трудно подтвердить. На фотографии нет никаких признаков, указывающих на происхождение заметки. О том, что это кусочек газеты Leeds Mercury и что указанный номер был опубликован в 1923 году, утверждают только авторы в соцсетях. Других доказательств тому нет.

Ранее Oboz.UA рассказывал, что именно за исследование положения женщин на рынке труда в этом году была присуждена Нобелевская премия по экономике. Ее получила американская исследовательница Клаудия Голдин.

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