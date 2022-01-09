10 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать на Рождественский мясоед, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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10 января - какие праздники отмечают

В понедельник, 10 января православные в Украине отмечают День памяти 20 тысяч мучеников, а также третий день Святок. В народном календаре сегодня – Рождественский мясоед. Свои именины празднуют Петр, София и Игнат.

А по приметам этого дня определяют, какой будет погода в ближайшие дни и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, узнавал OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 10 января

  • День памяти 20000 мучеников

  • Третий день святок

  • Рождественский мясоед

  • День совершеннолетия в Японии

  • День национальной гвардии Казахстана

В народном календаре 10 января – Рождественский мясоед
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День памяти 20000 мучеников

10 января православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников – христиан, которые пострадали за веру в начале четвертого века. В день празднования Рождества Христова в 302 году в церкви в Никомедии (недалеко от Константинополя) собрались около 20 тысяч верующих. Император Максимиан через своего глашатая велел всем покинуть храм и принести жертву языческим богам, но все христиане отказались сделать это. Тогда язычники подожгли церковь, и все 20 тысяч погибли в пожаре.

В народе в этот день продолжали отмечать Святки. 10 января называли Рождественский мясоед – из-за обилия мясных блюд, которые готовили после завершения поста.

10 января православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников
Что нельзя делать 10 января

Согласно народным поверьям, 10 января нельзя не впускать колядников, лгать, подглядывать и подслушивать – это может обернуться большими неприятностями.

Колядники 10 января – желанные гости
Приметы 10 января

Вечер звездный – ночь морозная.

Густой иней или снегопад – к урожаю хлеба.

На скирдах иней – к дождливому лету.

Сыро – к урожаю льна.

Свадьба 10 января – к долгому и счастливому браку.

Сделать что-то всей семьей 10 января – дело принесет плоды и счастье для всех в будущем.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный православный календарь на январь 2022 года. В этот период украинцы отмечают ряд больших религиозных праздников.

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