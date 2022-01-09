10 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать на Рождественский мясоед, приметы и именинники

В понедельник, 10 января православные в Украине отмечают День памяти 20 тысяч мучеников, а также третий день Святок. В народном календаре сегодня – Рождественский мясоед. Свои именины празднуют Петр, София и Игнат.

А по приметам этого дня определяют, какой будет погода в ближайшие дни и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, узнавал OBOZREVATEL.

День памяти 20000 мучеников

Третий день святок

Рождественский мясоед

День совершеннолетия в Японии

День национальной гвардии Казахстана

Видео дня

10 января православная церковь чтит память 20 тысяч мучеников – христиан, которые пострадали за веру в начале четвертого века. В день празднования Рождества Христова в 302 году в церкви в Никомедии (недалеко от Константинополя) собрались около 20 тысяч верующих. Император Максимиан через своего глашатая велел всем покинуть храм и принести жертву языческим богам, но все христиане отказались сделать это. Тогда язычники подожгли церковь, и все 20 тысяч погибли в пожаре.

В народе в этот день продолжали отмечать Святки. 10 января называли Рождественский мясоед – из-за обилия мясных блюд, которые готовили после завершения поста.

Согласно народным поверьям, 10 января нельзя не впускать колядников, лгать, подглядывать и подслушивать – это может обернуться большими неприятностями.

Вечер звездный – ночь морозная.

Густой иней или снегопад – к урожаю хлеба.

На скирдах иней – к дождливому лету.

Сыро – к урожаю льна.

Свадьба 10 января – к долгому и счастливому браку.

Сделать что-то всей семьей 10 января – дело принесет плоды и счастье для всех в будущем.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный православный календарь на январь 2022 года. В этот период украинцы отмечают ряд больших религиозных праздников.