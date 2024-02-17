10 вещей, которые никогда нельзя хранить в ванной: уберите их немедленно

Ванная комната – это место, где мы обычно не только заботимся о своей гигиене, но и держим много вещей, от полотенец и туалетной бумаги до косметики. Однако некоторые их них, находясь в комнате, где влажно и всегда меняется температура, могут начать портиться.

О вещах, которые никогда нельзя хранить в ванной, ведь это может негативно повлиять на их состояние, срок годности, а иногда и на ваше здоровье, рассказали эксперты.

Косметика

Хранить ежедневную косметику в ванной комнате удобно, но высокая влажность может повлиять на текстуру, консистенцию ваших продуктов и ускорить их порчу. Кроме того, если комната плохо проветривается, в вашей косметике могут начать развиваться бактерии, что плохо повлияет на состояние кожи.

Лекарство

Хранить лекарства и пищевые добавки в ванной не стоит. Влажность и тепло от принятия душа могут сделать эти вещи менее эффективными или вообще испортить их.

Книги и журналы

Хранение книг и журналов в ванной комнате, даже как декор, не только плохо влияет на качество бумаги, но и антисанитарно. Разнообразные ароматы в ванной комнате, от туалетных принадлежностей до чистящих средств, могут оставаться на страницах.

Электроприборы

Случайные брызги воды могут повредить не водонепроницаемую электронику. Кроме того, использование электронных устройств вблизи источников воды повышает риск аварий с электрическим током, которые могут иметь непредсказуемые последствия.

Дополнительные бритвы

Держите резервные бритвы подальше от ванной комнаты, если они не защищены оригинальной упаковкой. Из-за высокой влажности лезвия могут заржаветь, что сделает их менее эффективными и вызовет раздражение во время бритья.

Ювелирные изделия

В ванной комнате ювелирные изделия могут потускнеть из-за воздействия тепла и влаги. А из-за контакта с химическими веществами, содержащимися в средствах личной гигиены, драгоценные камни или деликатные материалы могут испортиться и потерять свой красивый вид.

Полотенца

Старайтесь не оставлять полотенца в ванной, если вы ими не пользуетесь. Подобно книгам и журналам, ткань может иметь затхлый запах из-за постоянного воздействия влаги. Вдобавок, влажные полотенца – это идеальная среда для размножения бактерий. Их следует хранить в сухом месте после использования.

Туалетная бумага

Этот пункт особенно актуален для тех, у кого ванная комната смежна с туалетной. Влажность и колебания температуры могут ухудшить качество бумажных изделий со временем. Кроме того, если использовать аэрозольные продукты, например освежители воздуха, лаки для волос или спреи для чистки в ванной, их частицы могут осесть на бумажных запасах.

Фотографии

Некоторые люди любят, чтобы семейные фото или просто красивые картинки, напечатанные на фотобумаге украшали весь дом. Но в ванной лучше этого не делать. Эмульсия на лицевой стороне фотографии может впитывать дополнительную влагу и приклеиться к стеклу в рамке навсегда.

Лак для ногтей

В ванной комнате часто происходят перепады температуры, которые могут повлиять на консистенцию и плотность лака для ногтей.

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