10 ноября: какой праздник отмечается, запреты на День Параскевы, приметы и именинники

В среду, 10 ноября, в Украине почитают память великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. Считалось, что она покровительствует женщинам и семье. В народном календаре этот день называли Бабья Заступница, Льняница.

Свои именины в этот день празднуют Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, а по приметам в этот день определяют, какой будет зима. Что можно и что нельзя делать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Параскева жила в ІІІ веке на территории современной Турции. Ее родители, верующие христиане, особо почитали день страданий Господних – пятницу, от этого и дочь свою, родившуюся в этот день, назвали Параскевой, что по-гречески означает "пятница".

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Когда Параскева осиротела, она стала страстно проповедовать христианство, помогать бедным, странникам. Она была привлекательной и на это обратил внимание один из вельмож-язычников. Но Параскева отказала ему, за что была предана мукам. После очередных истязаний в темнице, она увидела ангелов и получила знаки особой Божией милости. Они же заживили ее раны и очистили от пыток кожу. На следующий день она подверглась еще большим пыткам. Но в этот раз демонстрировала силу веры и ни одно из истязаний не смогло нанести ей увечья. Видя ее силу духа, отвергнутый правитель приказал казнить девушку.

Православные почитают великомученицу, как покровительницу домашнего очага, женщин, полей, скота, ее почитают, как целительницу от недугов, помощницу в женском рукоделии. Ей молятся при родах, об исцелении детей от болезней, когда не могут зачать, к ней также обращаются, если ребенок долго не начинал ходить. Параскеве Пятнице молились и о предотвращении засухи, о хорошем урожае.

Традиционно, в день Параскевы женщины выносили вытрепанный лен на улицу – устраивали "льняные смотрины". Незамужние девушки при этом стремились продемонстрировать свое искусство обрабатывать лен парням и будущим свекровям.

В этот день незамужние и неженатые ходили в церковь, чтобы попросить Параскеву о хорошей паре. Для этого заносили в церковь лен или материю, дарили полотенце на икону.

В этот день запрещалось прячь. Нарушительниц, по поверьям, ждало жестокое наказание. Пятница, якобы, являлась к ним, пугала их, могла до смерти "затыкать" железными спицами или веретеном, наслать судорогу или свести пальцы на руках, засорить глаза, даже превратить в жабу;

Девушкам в этот день нельзя было мыть, чесать голову, а также петь веселые песни;

В праздник воздерживались от супружеских обязанностей. Наши предки боялись, что дети, зачатые в этот день, могут родиться калеками.

Сон в ночь на Параскеву считался вещим, а потому наши предки старались запомнить все, что снилось, а днем истолковать самому или с помощью знающих людей;

Тех, кто много смеялся в этот день, предупреждали о возможном несчастье;

Смотрели на деревья вишни. Если те до сих пор стояли в листве, то это означало, что снег еще не скоро выпадет.

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