10 лучших способов использования кофейной гущи в быту: вы будете удивлены

Кофейная гуща – это то, что мы обычно отправляем в отходы. Но эксперты говорят, что зря. Ей находится немало полезных применений в быту.

OBOZ.UA собрал десятку лучших из них. Попробуйте и вы использовать кофейную гущу в своем доме неожиданным образом.

Натуральное чистящее средство

Из-за своей зернистой текстуры кофейная гуща может стать идеальным скрабом для чистки посуды или техники. Просто насыпьте немного высушенной гущи на влажную губку и потрите ею дно кастрюли или плиту. Она не поцарапает ваши поверхности, зато эффективно счистит грязь. А смывать ее проще, чем пенящиеся средства.

Нейтрализатор запаха

Кофейная гуща обладает естественной способностью поглощать запахи. Справится она и с камерой холодильника, и с мусорным ведром, и даже с обувью. Поместите миску или бумажный пакет с гущей в проблемное место на ночь, а с утра выбросьте и наслаждайтесь свежестью вместо вони. Вы также можете использовать кофейную гущу для дезодорирования рук после контакта с такими продуктами, как чеснок или рыба. Просто всыпьте в ладонь немного гущи, когда будете мыть руки.

Скраб для тела

Вам не нужно тратить кучу денег на готовый скраб для тела. Просто смешайте кофейную гущу с кокосовым маслом или медом и отправляйтесь в душ. Эффект будет потрясающий.

Средство от царапин на мебели

Если вы заметили царапины на деревянной мебели, кофейная гуща поможет вам решить эту проблему. Смешайте немного средства с небольшим количеством воды до образования пасты и нанесите ее на царапину на несколько минут, а затем протрите ее круговыми движениями с помощью чистой ткани. Неглубокая царапина должна исчезнуть.

Маринад для мяса

Мясо может быть жестким. Вот почему мы его маринуем перед приготовлением. И здесь тоже может пригодиться кофейная гуща. Все благодаря своей природной кислотности. Она расщепит белок и клетчатку в мясе. Смешайте немного гущи с корицей и водой, оботрите этой смесью кусок мяса и поставьте в холодильник на несколько часов перед приготовлением.

Средство от садовых вредителей

Сильный запах от кофейной гущи очень не нравится насекомым, которые могут причинять вред садовым растениям. Просто рассыпьте немного средства в проблемных местах и время от времени освежайте слой.

Натуральные удобрения для растений

Кроме отпугивания вредителей, кофейная гуща может еще и подкармливать ваши растения – как садовые, так и комнатные. Особенно это касается тех видов, которые любят кислую почву, например азалий, рододендронов или черники. Высыпьте немного гущи на землю и смешайте ее с верхним слоем грунта с помощью граблей. Так она не покроется плесенью и будет равномерно отдавать пищу растениям.

Чистящее средство камина

Если вы являетесь счастливым обладателем камина, то можете знать, как попытки его убрать могут создавать в доме еще больший беспорядок. Все из-за поднимающегося в воздух пепла. Чтобы предотвратить это, просто насыпьте сверху на пепел немного кофейной гущи. Она сделает его тяжелее и вам легче будет вымести его из камина.

Отшелушивающее мыло

Добавьте немного кофейной гущи в любимое жидкое мыло и получите прекрасный отшелушивающий эффект. Двух столовых ложек на баночку мыла будет вполне достаточно. Если вы варите натуральное мыло, то просто добавьте немного гущи в смесь перед тем, как заливать ее в форму.

Натуральный краситель

Из кофейной гущи можно сделать натуральный краситель для всего: от пасхальных яиц до ткани или бумаги. Чем больше средства вы положите в воду, тем насыщеннее получится коричневый цвет, который оно дает.

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