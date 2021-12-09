10 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Праздник иконы Божьей Матери 'Знамение'

В пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение", а также день памяти преподобного Романа Антиохийского (Сирийского). Именины празднуют Роман, Яков, Всеволод, Андрей, Николай и Домна.

По погодным приметам в этот день определяют, каким будет июль. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник иконы Божьей Матери "Знамение"

Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в 12 столетии в память о чудесном спасении Новгорода.

Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрела попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.

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Народные приметы утверждают, что даже самые незначительные мелочи 10 декабря наделены особым значением. Поэтому стоит обращать внимание на знаки – они могут поведать вещий смысл.

Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере
Преподобный Роман Антиохийский

Роман Антиохийский – святой пятого века, отшельник из Византии. Отшельнический подвиг совершил недалеко от Антиохии. Долгие года он жил в затворе, не разжигая пламени, соблюдал строгий пост и носил под одеждой тяжелые вериги (железные оковы для смирения плоти). По его молитвам Господь даровал множество исцелений, особенно от женского бесплодия.

Роман Антиохийский – святой пятого века, отшельник из Византии
Что нельзя делать 10 декабря

Согласно народным поверьям, 10 декабря нельзя рыбачить (чтобы не провалиться под лед), заниматься рукоделием, прикасаться к острым предметам (могут погибнуть озимые) и заниматься тяжелым трудом мужчинам (к слабому здоровью).

Плохой приметой также считается впустить в дом старого, немощного и нищего человека, чтобы не привлечь нужду и болезни.

10 декабря стоит обращать внимание на знаки
Приметы 10 декабря

Облачно – первая половина июля будет сырой. Солнечно и морозно – жаркой.

Коровы сопят и фыркают – будет мороз.

Сильно шумит лес, воробьи бодро чирикают – к потеплению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на декабрь 2021 и январь 2022 года. В этот период верующие отмечают ряд важных дат.

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