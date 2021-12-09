10 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение", а также день памяти преподобного Романа Антиохийского (Сирийского). Именины празднуют Роман, Яков, Всеволод, Андрей, Николай и Домна.

По погодным приметам в этот день определяют, каким будет июль. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в 12 столетии в память о чудесном спасении Новгорода.

Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрела попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.

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Народные приметы утверждают, что даже самые незначительные мелочи 10 декабря наделены особым значением. Поэтому стоит обращать внимание на знаки – они могут поведать вещий смысл.

Роман Антиохийский – святой пятого века, отшельник из Византии. Отшельнический подвиг совершил недалеко от Антиохии. Долгие года он жил в затворе, не разжигая пламени, соблюдал строгий пост и носил под одеждой тяжелые вериги (железные оковы для смирения плоти). По его молитвам Господь даровал множество исцелений, особенно от женского бесплодия.

Согласно народным поверьям, 10 декабря нельзя рыбачить (чтобы не провалиться под лед), заниматься рукоделием, прикасаться к острым предметам (могут погибнуть озимые) и заниматься тяжелым трудом мужчинам (к слабому здоровью).

Плохой приметой также считается впустить в дом старого, немощного и нищего человека, чтобы не привлечь нужду и болезни.

Облачно – первая половина июля будет сырой. Солнечно и морозно – жаркой.

Коровы сопят и фыркают – будет мороз.

Сильно шумит лес, воробьи бодро чирикают – к потеплению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на декабрь 2021 и январь 2022 года. В этот период верующие отмечают ряд важных дат.