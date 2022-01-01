1 января: какой праздник, что нельзя делать в Новый год, приметы и именинники

В субботу, 1 января православные в Украине отмечают память преподобного Илии Муромца Киево-Печерского. Также в эту дату празднуют Новый год.

Свои именины отмечают Людмила, Илья, Устина и Тимофей. А по приметам этого дня судят, какой будет погода в июле. Что можно и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Илья Муромец Киево-Печерский

1 января церковь чтит память Ильи Муромца Киево-Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, который жил в 12 веке, во времена Владимира Мономаха. Этот святой считается прототипом героя народного эпоса Ильи Муромца, которого считали избавителем Киева от татар. Мощи его хранятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры.

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Новый год

Новый год – один из самых древних и самых популярных праздников в мире. Его отмечали более трех тысяч лет назад. Изначально праздник приходится на весеннее равноденствие, но позже, в Древнем Риме был перенесен на 1 января.

Что нельзя делать 1 января

Согласно приметам, в Новый год нельзя выносить мусор, много трудиться, отмечать в старой одежде, ссориться, делать уборку. Желательно в этот день отправиться на прогулку и посвятить время мыслям о духовном.

Приметы 1 января

Сильный ветер – к урожаю орехов, звездная ночь – гороха, чечевицы и ягод.

Теплая погода – на хороший урожай ржи.

Какое 1 января, таким будет июль.

Если первый встречный 1 января – мужчина, год будет удачным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на январь 2022 года. В начале года верующие отмечают ряд важных дат.