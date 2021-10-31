1 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Иоила, приметы и именинники

В понедельник, 1 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти пророка Иоила (Иоэля), который предсказал сошествие Святого Духа, а по народному календарю Иванов День.

Свои именины празднуют Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс, а по приметам сегодня смотрели на птиц. Если те летели высоко, это предвещало снежную зиму. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до н.э. – до Рождества Христова. Согласно церковному писанию, он одним из первых предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.

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Также его называют спасителем иудейского царства. Когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться с молитвой к Богу о спасении от бедствия.

Это первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди в формате книги. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.

В этот же день католическая церковь отмечает День всех святых. Он посвящен тем святым, у которых не было отдельного праздника в течение года.

В народе же 1 ноября называли Иванов День. На эту дату назначали проводы осени и встречу зимы. Наши предки старались в этот день отдохнуть и не выполнять тяжелую работу. Хозяйки резали птицу и готовили из нее разные блюда. А главным украшением стола были курники – большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: мясо, лук, рис, отваренные и раздавленные яйца. При этом этом каждый слой курники перекладывался блинами.

На древней Руси верили, что в этот день на Землю могут спускаться умершие души, и, иногда не с самыми благими намерениями, например попугать кого-то. Поэтому жители деревень сами переодевались нечистью и пугали прохожих, веселились, распивали пиво и рассказывали друг другу страшные истории.

Нельзя было подолгу держать двери и окна открытыми. Люди боялись, что через них в дом проберется беда. Беду обещали в этот день жадным. Скупость и грубость в этот день сурово порицалась. Следовало давать милостыню бедным и помогать больным.

Нельзя в этот день было убивать пауков. Люди считали, что в их обличии в дом приходят умершие родственники.

В этот день присматривались к грязи, если ее было много вокруг, это означало, что до настоящей зимы еще четыре недели;

Перелетные птицы высоко летят – зима будет снежной;

Не дать лошади в этот день отдохнуть – к несчастью и бедности.

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