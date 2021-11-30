1 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Романа и Платона, приметы и именинники

В среду, 1 декабря, в Украине по православному церковному календарю отмечают день памяти Святых Платона, Романа, Варула, Закхея, Алфея и других, пострадавших за веру в начале IV века. На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима.

Свои именины празднуют Анастасий, Платон, Николай и Роман, а по приметам сегодня внимательно наблюдают за погодой утром, днем и вечером – это позволит узнать, какой будет погода в декабре, январе и феврале. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Святой Роман служил диаконом в храме Кесарии Палестинской. Во время преследования христиан он переселился в Антиохию, где проповедовал. Однажды в городе отмечали языческое торжество, на которое в пришло множество людей со всей округи. Святой вышел на встречу людям и стал призывать всех следовать за Спасителем.

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За это Романа схватили и подвергли жестоким пыткам. Во время мучений Роман увидел в толпе подростка-христианина Варула и, указав на него, сказал, что отрок умнее многих, так как знает истинного Бога. После этих слов схватили и мальчика и уже их двоих подвергли жестоким пыткам. Подростка обезглавили, а Романа приговорили к сожжению, но внезапно пошел ливень и погасил огонь. Тогда язычники повесили его. Произошло это в 303-м году.

Платон родился в благочестивой семье в городе Анкире в Галатии. Юношей оставив дом, он ходил по городам, проповедуя язычникам Слово Божье. За это юношу схватили и доставили к правителю Агриппину на суд в храм Зевса. Платона сначала уговаривали поклониться идолам, но когда исповедник отказался отречься, его подвергли жестоким пыткам.

Его 18 дней держали в заточении без воды и пищи, но тот отказывался поклониться языческим божествам и ему отрубили голову. Произошло это в 302 или 306 году.

На Руси оба мученика считались таким, молитва к которым может приумножить богатства. Чтобы те принесли финансы в дом и карман просящего, люди с самого раннего утра шли в церковь и там просили святых о благосостоянии. При этом они клали монетку в карман и приговаривали "Платон и Роман, отсыпьте денег полный карман". Заговоренную монетку нельзя было тратить, а следовало запрятать до следующего года.

В то же время, в этот день приветствовалось делиться, делать подарки и подавать милостыню тем, кто в ней нуждался

В этот день рекомендовалось внимательно отнестись к деньгам и их трате. Не рекомендовалось делать спонтанные покупки, а если все же покупка казалась очень выгодной, то рассчитаться за нее предлагалось на следующий день. В наше время считается, что лучше провести безналичный расчет без того, чтобы прикасаться к деньгам;

Нельзя было давать в долг в этот день, считалось, что удача может отвернуться;

Делать маникюр и иные процедуры по уходу за ногтями также запрещалось. Люди верили, что вместе с ногтями в этот день можно состричь здоровье;

А вот отказываться от, казалось бы, сложных проектов нельзя. Даже если они кажутся невыполнимыми, в будущем они сулят хорошую прибыль.

Если в этот день часто менялись температура и направление ветра, это означало, что зимой температуры будут скакать;

Комар вдруг обнаруживался в доме – к оттепели;

Замки покрывались ржавчиной, значит скоро нагрянет мороз.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на декабрь 2021 года. В декабре украинцы отмечают несколько важных дат.