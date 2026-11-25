Украинские военные нанесли ракетный удар по месту временного расположения подразделения российской армии в Курской области. В результате атаки погибли 11 российских военнослужащих, еще восемь получили ранения.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Удар нанесли 23 ноября 2026 года по пункту временной дислокации подразделения ВС РФ в населенном пункте Снагость Курской области.

Для поражения объекта применили реактивную систему залпового огня HIMARS.

Помимо российских военнослужащих, под удар попала группа добровольческого подразделения "Барс-Курск". Она отвечала за защиту территории от украинских беспилотников.

В результате атаки погиб командир этой группы Александр Завгородний с позывным "Русский".

Российские оккупанты по-прежнему остаются лишь расходным материалом для своего военно-политического командования и несут огромные потери личного состава. Подразделения Сил обороны показали видео неудачной попытки российского военного укрыться от удара БПЛА в разрушенном гараже.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 24 ноября украинские воины уничтожили еще 2091 российского захватчика. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 643 580 человек.