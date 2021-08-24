Лучшие украинские звезды мировой классической музыки – от любимой диригентки Меркель до арфистки королевы Елизаветы

За этими знаменитыми украинцами нет огромного государственного ресурса, который продвигал бы их за рубежом, финансируя концерты. Путь к мировому признанию они проложили сами, своим талантом, интеллектом и характером – в том числе чтобы достойно представлять Украину и ее искусство на мировом уровне.

Накануне 30-летия независимости OBOZREVATEL определил 10 украинских звезд классической музыки, которые заявили о себе миру в течение последних трех десятилетий.

Звезда мирового масштаба, которая поет на самых престижных сценах. Миланский "Ла Скала", Королевский театр "Ковент-Гарден" в Лондоне и "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке всегда ждут Людмилу Монастырскую, чьими партнерами в постановках часто были Пласидо Доминго и Роберто Аланья.

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Но несмотря на невероятную занятость, Людмила находит время, чтобы выступать в Украине. Уникальное драматическое сопрано можно услышать в Национальной опере и Киевской филармонии, где звезда классической музыки охотно исполняет народные песни и романсы. Монастырская, в активе которой сотрудничество с самыми известными театрами и дирижерами мира (даже с легендарным Зубином Метой, с чьей легкой руки образовалось знаменитое трио теноров Доминго – Каррерас – Паваротти), позиционирует себя исключительно как украинская певица и во всех интервью с огромным уважением вспоминает своего педагога по Киевской консерватории Диану Петриненко.

В ближайшее время увидеть-услышать Людмилу смогут те, кто посетит концерт к 30-летию независимости Украины в НСК "Олимпийский".

Сын выдающегося украинского композитора Ивана Карабица тоже мечтал стать композитором, однако судьба распорядилась иначе – и теперь у Украины есть всемирно известный дирижер, который учился в Киеве, Вене и Штутгарте, работал в Будапеште, Париже, Страсбурге, возглавлял легендарный театр, связанный с именами Гете и Шиллера, в немецком Веймаре. И которого вот уже почти 15 лет не отпускает английский Борнмутский симфонический оркестр, главным дирижером которого сезон за сезоном является Кирилл.

Карабиц несколько раз в год выступает в Украине, и, наверное, самый большой по размаху киевский его концерт состоялся на 25-летие независимости – конечно же, на Майдане и с большим оркестром, где играли 25-летние украинские музыканты, ровесники государства.

К своим проектам дирижер регулярно привлекает Национальный симфонический оркестр и ансамбль "Киевские солисты", вместе с которыми возвращает украинской публике произведения, казалось бы, давно утраченные. Именно благодаря Карабицу в Украину вернулась утерянная симфония Максима Березовского – барочного музыкального гения, "Моцарта из Украины", который трагически завершил свою жизнь в Петербурге в XVIII веке.

Профессия дирижера долгое время считалась мужской, пока в ряды самых популярных ее представителей не ворвалась она – хрупкая в жизни, решительная и властная на сцене Оксана Лынив. Выпускница Львовской консерватории сотрудничает с ведущими оркестрами и театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии, Японии и, разумеется, Украины. В сезоне 2013–2014 Оксана была ассистенткой главного дирижера Баварской государственной оперы Кирилла Петренко. А уже в 2015-м стала лучшим дирижером этого престижного театра в номинации "Классическая музыка".

В 2017-м Лынив поднялась еще на одну высокую ступеньку, став главным дирижером Оперы Граца и филармонического оркестра Граца (Австрия). Для списка всех громких премьер с ее участием не хватит и целой статьи, назовем лишь ту, в которой был задействован украинский оркестр INSO-Львов. Речь о грандиозной постановке "Аиды" Верди в древнем Храме Хатшепсут в египетском Луксоре. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о том, что в июле 2021 Лынив стала первой женщиной-дирижером на самом престижном оперном фестивале мира – Байройтском. Первой за все 145 лет его истории!

Премьеру вагнеровской оперы "Летучий голландец" посетила канцлер Германии Ангела Меркель: на фестивале в Байройте она в последний раз побывала в своем высоком статусе. Фрау Меркель была восхищена выступлением украинки и пригласила ее на ужин.

В Германии Лынив ценят: в 2020-м в Берлине Оксане присвоили звание лучшего дирижера. Однако главной своей целью она считает позиционирование Украины на культурной карте мира. Именно Оксана является инициатором создания фестиваля классической музыки LvivMozArt во Львове, где много лет жил и работал Франц Ксавер Моцарт – сын гениального композитора. С ее легкой руки в 2016 году был создан Молодежный симфонический оркестр Украины / YsOU, первый и единственный молодежный оркестр, который объединяет талантливую молодежь (от 12 до 22 лет) из разных уголков нашей страны.

Украинская певица крымскотатарского происхождения известна не только тем, что авторитетные критики признают ее лучшей Золушкой Россини. Елена (то бишь, Лена – за рубежом имя артистки звучит как Lena Belkina ) прославилась еще и исполнением партии Кармен на всемирно известном оперном фестивале в Брегенце. У смелой постановки на плавучей платформе посреди Боденского озера был совершенно нетипичный финал: Хозе должен был... утопить Кармен в озере. Около двух минут украинка проводила под водой, каждый раз срывая овации...

У Лены, ученицы выдающейся советской и украинской певицы Евгении Мирошниченко, глубокий и сильный голос – меццо-сопрано. Ее уже сейчас сравнивают с самой большой оперной знаменитостью ХХ века Марией Каллас (хотя Каллас начала петь меццо, будучи гораздо старше Белкиной). Такое сравнение и громкие эпитеты вроде "реинкарнация Каллас" обусловлены также тем, что... наша певица фантастически похожа на Каллас внешне. Настолько, что могла бы запросто сыграть роль греческой дивы в кино.

Главное сопрано Венской оперы и одна из самых сильных учениц Мирошниченко. Когда Евгении Семеновны не стало, Ольга, ее аспирантка, подхватила курс и доучила пять молодых певиц, оставшихся без педагога. Однако когда талантливая артистка попыталась устроиться в Национальную оперу Украины, ей... отказали.

Звезда Бессмертной засияла в 2012 году, когда она стала солисткой Венской оперы. А уже в 2015-м Ольга открывала знаменитый Венский бал, став первой украинской певицей, получившей такую честь, за все годы проведения этого мероприятия, то есть с 1958-го.

Кинематографически красивая львовянка покорила Швейцарию (была солисткой Национального театра в Берне), а затем закрепила свой успех в Австрии, став солисткой той же Венской оперы. Дочь известного оперного певца Игоря Кушплера, выросшая в музыкальной семье, быстро освоилась в легендарном европейском театре.

Спектакли с ее участием часто транслируют ведущие каналы, ориентированные на классическую музыку, в частности ВВС 3 и Mezzo, а в музыкальном магазине Венской оперы вам сразу же предложат купить записи Кушплер – любимой Кармен венских поклонников классики.

34-летний харьковчанин является одним из самых востребованных скрипачей мира. Трудно сказать, где Валерий не выступал, поскольку объездил он весь мир: от Латинской Америки до Японии. Но несмотря на огромную занятость и ангажемент на годы вперед, Соколов не забывает об Украине: его эмоциональную игру можно услышать, в частности, в Киевской филармонии – надо лишь внимательно следить за афишами, чтобы не пропустить выступление мировой звезды, за билет на концерт которой европейцы и американцы платят в десятки раз дороже.

Когда Валерию было всего 18, о нем сняли документальный фильм. Французский режиссер Брюно Монсенжон, автор целого ряда биографических картин о выдающихся музыкантах, уже тогда поставил молодого украинца в один ряд с Ойстрахом, Рихтером, Менухиным... "Скрипач от рождения" – так называется кинолента. Она имела большой успех в Европе – впрочем, как все международные музыкальные проекты, куда регулярно приглашают Соколова.

Она живет в Лондоне, преподает в Королевской консерватории в Глазго, играла на юбилее королевы Елизаветы II и при дворе короля Таиланда (не говоря уж о знаковых концертных площадках мира). А когда-то сверстники не могли взять в толк: зачем такой хрупкой девочке – столь громоздкий музыкальный инструмент? Добавим: еще и довольно дорогой, ведь хорошая арфа стоит, как хороший автомобиль. Но именно арфа сначала привела львовянку Алину в Польшу, где она продолжила обучение, а затем – открыла двери в большой мир. В Украину Бжежинска тоже наведывается – с мастер-классами и концертами "Арфа Jazz", ведь Алине покорилась не только классика. Бжежинска известна во всем мире как джазовая арфистка.

Два интересных факта связывают звезду с украинской независимостью – с тем, без чего вообще трудно ее представить. Отец Алины – легендарный полковник Виталий Лазоркин, соратник Вячеслава Черновила, а также основатель и первый офицер Вооруженных Сил Украины.

А второй факт... Когда мы говорим о культовых песнях времен независимости, многим сразу приходит в голову: "Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато...". "Лиш вона", известная нам в исполнении группы "Плач Иеремии", появилась в 1989 году во Львове, и долгое время автор культовых строк Кость Москалец не признавался, о ком же это. Мол, образ из песни, скорее, собирательный, чем реальный. Однако спроси кого угодно из тогдашней львовской богемной тусовки – и ответ один: "Лиш вона", о которой до сих пор поет украинская молодежь, – красавица-музыкант Алина Лазоркина, в которую поэт был тайно влюблен...

В свои 32 этот пианист-виртуоз имеет более 20 высоких наград, полученных на международных конкурсах. Израиль и Швейцария, Франция и Германия, Италия, Испания, Марокко, Люксембург... Куда бы ни отправился Антоний, без победы или призового места он не возвращается, и Киевская филармония, солистом которой он является, без преувеличения, гордится тем, что среди ее артистов – Барышевский.

Билеты "на Барышевского" раскупают не просто заранее – за полгода до его выступления, потому что каждый концерт этого музыканта – культурное событие. Абсолютно лишенный звездности и пафоса, влюбленный в музыку, в которой он просто растворяется, когда садится за рояль, Антоний Барышевский покоряет музыкальные вершины и за 25 лет в профессии (играет он с семи лет) успел стать настоящим культурным послом Украины в мире.

"Постойте, – обязательно скажет кто-то, увидев это имя в этом списке. – Но ведь Кочерга начал свою карьеру задолго до того, как Украина получила независимость!". Это действительно так. Уже в 1983-м наш прославленный бас был народным артистом СССР. Но дверь в большой мир, к выступлениям на сцене Венской оперы, "Метрополитен-опера" и других великих театров, к гастролям по разным странам, к двум премиям Grammy широко распахнулась для Анатолия Ивановича только после того, как Советский Союз распался и Украина стала независимым государством.

В начале 80-х мощным советским басом заинтересовался легендарный Герберт фон Караян, один из самых влиятельных дирижеров мира ХХ века, отец Берлинской филармонии и Берлинского филармонического оркестра, одного из лучших по сей день. Выдающийся маэстро посылал Кочерге запросы о сотрудничестве, однако ни на один так и не получил ответа. Система пристально следила за тем, чтобы письма просто не доходили до адресата. О том, как мировая легенда тщетно пыталась до него достучаться, Кочерга узнал уже во время "перестройки", в 89-м. Однако Караян тогда был в очень преклонном возрасте, и вскоре его не стало...

Сейчас Анатолий Кочерга – мировая знаменитость с гонорарами за выступление, которым позавидует даже поп-звезда. Его карьера сложилась так, как можно только мечтать. И о том, что она могла сложиться так гораздо раньше, артист упоминает в своих интервью с улыбкой. В конце концов, прошлое давно позади...

Возможно, кому-то наша десятка звезд покажется субъективной, поэтому ждем ваших комментариев: без кого еще из украинских музыкантов, на ваш взгляд, невозможен мировой классический Олимп?