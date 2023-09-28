С Днем учителя 2023: лучшие поздравления для любимых педагогов
В конце первого месяца учебного года в украинских школах традиционно поздравляют учителей и благодарят их за труд. По официальному календарю, праздник педагогов отмечают в первое воскресенье октября – в этом году это 1 число, но все празднования вместе с учениками и родителями обычно проходят в пятницу накануне.
OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, которые можно будет отправить любимым учителям. А также публикует подборку красивых открыток к празднику.
Приветствие в стихах
Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного Вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Здоров’я міцного та мрій розмаїття,
Діяльність хай Ваша триває століття!
***
Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.
Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,
Дай вам, Боже, ще довго молодіти,
Та й не одну осінь ще з нами зустріти.
За те тепло, що в серці нам вкладаєте,
Любов до рідної землі,
За те добро, якого нас навчаєте,
Спасибі, дорогі учителі!
***
Зі святом вчителів найкращих ми вітаєм!
Хай будні вам приносять тільки щастя!
Всього найсонячнішого ми вам бажаєм!
Бо досвіду та знань вже не пропасти!
З Днем учителя вітаєм!
І сьогодні Вам бажаєм
Позитиву та кохання,
Щоб збувались всі бажання.
Учнів гарних та старанних,
Днів щасливих та безхмарних,
Щоб були у Вашім домі
Всі щасливі та здорові!
***
Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуєм! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаєм сил, здоров’я,
Учнівської пошани і любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
***
Спасибі вам, учителі,
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани...
За Трою і за Карфаген,
За бензохлоропропілен,
За НЕ і НІ, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми ДЯКУЄМО Вам!
Приветствие в прозе
С праздником, с Днем учителя! Желаю мира, изобилия, вдохновения и радости. Спасибо за Ваш неутомимый труд, за то, что пробуждаете у учеников жажду знаний, что щедро делитесь своим опытом и постоянно совершенствуете свое мастерство. Пусть на Ваших занятиях властвует атмосфера доверия, радости и веры в свои силы. Талантливых Вам и искренних учащихся!
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Дорогая первая учительница! От души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Пусть Ваши учащиеся, которые обязательно вырастут достойными людьми, запомнят Вас как лучшую учительницу. Здоровья, счастья и всего лучшего Вам!
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Дорогой учитель, классный руководитель! Ваше терпение, ваша стойкость и самоотверженность, ваша отзывчивость и любовь к каждому ученику – невероятный непосильный труд! Спасибо вам за то, что вы рядом в самые трудные моменты. Мы желаем вам любви к вашей работе, бесконечного здоровья и вдохновения!
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В этот осенний праздничный день желаем почувствовать тепло учащихся сердец и силу родительской благодарности и уважения. Пусть жизнь будет наполнена воодушевлением, любовью и здоровьем, а педагогическое мастерство с каждым годом становится еще более утонченным.
Поздравляем всех нас, нашего дорогого учителя, с профессиональным праздником! Благодарим вас и низкий поклон за ваш труд, доброту, профессионализм и любовь к ученикам. Поздравляем и желаем долгих лет и счастья!
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Поздравляю с Днем учителя! Желаю новых свершений, значительных достижений и больших успехов! Пусть все ваши старания и усилия делают наш чудесный мир еще прекраснее! Крепкого вам здоровья, огромного терпения, радости и внутренней гармонии, уважения и благодарности от учеников и родителей!
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День учителя – праздник, который мы с радостью отмечаем сегодня! И поздравляем вас, лучший в мире учитель. Вы каждый день вкладываете свою душу в учеников, даря им ценные знания и любовь. Огромный поклон вам и безграничная благодарность за ваш труд! С Днем учителя!
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Поздравляю с Днем учителя! Желаю быть уважаемой личностью в школе, счастливым человеком в жизни! Желаю с каждым своим уроком дарить ученикам крепкие знания, веселые мечты, желаю с каждой минутой жизни дарить своему сердцу радость, искреннюю любовь!
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