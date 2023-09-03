Грейпфрутовый сок может быть смертельно опасен: ученые нашли веские доказательства

Грейпфрут – фрукт весьма неоднозначный Диетологи утверждают, что плоды обладают антисклеротическими и тонизирующими свойствами, полезны для пищеварительного тракта и обмена веществ. Однако недавние исследования доказали – грейпфрутовый сок может оказаться смертельно опасным.

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Поклонники здорового питания часто пьют грейпфрутовый сок на завтрак, ведь он богат полезными витаминами и микроэлементами. Издание Science Alert рассказало, какие неопровержимые доказательства опасности этого вида сока обнаружили ученые.

Когда грейпфрутовый сок может стать смертельным

Химические соединения фуранокумарины, содержащиеся в высоких концентрациях в грейпфруте, могут уменьшить или усилить эффект от определенных лекарств. Это приводит к опасно низкому – или, что чаще бывает, опасно высокому – уровню этих препаратов в организме.

Соединения бергамотин есть также в составе помело и бергамотных апельсинах, а дигидроксибергамоттин – в помело и севильских апельсинах, последние часто используют для изготовления мармелада.

Как пояснил фармаколог Шив Мэй Хуанг из FDA, "сок грейпфрута позволяет большему количеству лекарств проникать в кровь. А когда в крови слишком много лекарства, у вас может возникнуть больше побочных эффектов".

Химические свойства взаимодействия грейпфрута и лекарств

Организм – главным образом в печени и тонком кишечнике – производит фермент под названием цитохром P450 3A4 (или CYP3A4). Он помогает расщеплять небольшие посторонние молекулы, такие как токсины или лекарства, чтобы пищеварительная система могла их вывести. Именно цитохром играет решающую роль в метаболизме многих лекарств.

Вместе с тем фуранокумарины препятствуют способности производить или эффективно использовать цитохром CYP3A4.

Опасность одного стакана сока

Ученые доказали: только один стакан грейпфрутового сока может препятствовать выработке CYP3A4, а повторное употребление снижает активность цитохрома в печени.

Таким образом, снижается способность желудочно-кишечного тракта метаболизировать определенные пероральные препараты. В результате большее количество препарата попадает в кровь. Лекарство остается в организме дольше, создается эффект передозировки, даже если вы приняли правильную дозу.

Кстати, типы лекарства, на которые влияет грейпфрут, очень разнообразны: от таблеток от холестерина и артериального давления до лекарств от рака и антидепрессантов.

В то же время в случае с фексофенадином – антигистаминным средством – употребление грейпфрута снижает эффективность действующего вещества.

Реакция организма бывает достаточно непредсказуемой:

начинается учащенное сердцебиение;

происходит разрушение мышечной ткани;

начинается одышка;

идет желудочно-кишечное кровотечение;

ощутимые симптомы почечной недостаточности и т.д.

В экстремальных случаях эти взаимодействия могут быть роковыми.

Если вы принимаете лекарства, спросите у врача, каким может быть взаимодействие конкретного препарата с грейпфрутом. Лучше не рисковать и запить таблетки стаканом воды.

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