Откажитесь от ''совка'': какие привычки родом из СССР портят нашу жизнь

Более тридцати лет прошло с момента распада СССР, родилось и выросло поколение независимости, которое сейчас защищает свободу страны на фронте. Однако до сих пор есть категория людей, живущая по советским стереотипам и не желающая отказываться от "совкового" типа мышления.

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Эти люди до сих пор откладывают жизнь на потом, ставят новую посуду в сервант, а купленные вещи берегут "на выход". Как советские привычки портят жизнь и почему от них следует немедленно отказаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лучшее – на потом

Война должна была научить ценить настоящее и не откладывать жизнь на потом. Мы не знаем, сколько нам еще отмерено в этой жизни, поэтому стоит использовать каждое мгновение и каждый день по максимуму. Это касается всего – одежды, посуды, вкусной пищи, хобби, творчества.

Советское время – период дефицита, очередей и экономии. Советских людей с детства приучали жить в ожидании лучших времен, вымышленного сказочного коммунизма, хранить деньги под матрасом, а хрустальную посуду – в серванте.

Пора избавиться от подобного бреда. Это кардинально неправильные установки, портящие жизнь. Так что приготовьте завтрак в новой посуде, поставьте на стол дорогой сервиз, наденьте любимое платье, не дожидаясь повода, застелите кровать красивым пледом, который годами собирает пыль в шкафу. Правильный день – сегодня, правильное время – сейчас.

Вещи "на выход"

Если вы до сих пор носите дома старые засаленные халаты, а красивые вещи храните "на выход в люди" – примите наши соболезнования, вы продолжаете жить с "совковым" мышлением.

А если вы ждали возможности выбросить старые вещи и надеть идеальные джинсы вместо растянутых треников – время действовать, это знак.

Кстати, вашим родным гораздо приятнее будет каждый день видеть вас в ухоженном и опрятном виде.

Правило пустой тарелки

Наверное, большинство из нас росло под пристальным контролем последователей советского "столового этикета", главное правило которого гласит: "пока все не съешь – из-за стола не выйдешь". Основное блюдо – с хлебом, на обед – обязательно суп или борщ, а на десерт – компот. Традиции "совкового" воспитания закладывались из детского сада и тщательно поддерживались послевоенным поколением типичных советских бабушек. Если вы не чувствовали "гнета пустых тарелок" – вам очень повезло.

Объясняется все просто и не очень радостно. В СССР была нехватка продовольствия, а старшие поколения пережили страшный голод.

Но прекращайте жить советскими "столовыми" стереотипами. Не следует доедать несвежие продукты – лишь бы не выбрасывать. Не надо неделями держать в холодильнике суп или борщ – пока все не съестся. Не заставляйте ребенка кушать сверх меры, если он уже наелся.

А что скажут люди?

Этот пункт, вероятно, нужно было поставить первым. Зависимость от мнения окружающих у советских людей была просто катастрофической. Неудивительно, ведь политика тотального коллективизма мыслей и подавление инакомыслия давала свои плоды. Выделяться было не принято. Быть не похожим на других – стыдно.

Мнение друга, брата, свата, соседа, коллеги, партии часто весило больше, чем собственное. Не выделяться – едва ли не основное правило советского человека, ведь за сопротивление и инакомыслие наказывали.

Мы живем в эпоху свободного выбора и толерантности. Вы ответственны за свою жизнь и свои поступки. Так что хватит думать "что скажут люди".

Преимущества "по блату"

Советский "блат" – основа коррупции, которая до сих пор пускает корни в обществе. При СССР было принято иметь "своих" людей – в военкомате, горсовете, больнице и где-нибудь в админаппарате. "Свои" люди "по блату" могли решить все. Это считалось нормой. Как благодарность – коробка конфет, кофе, алкоголь, без которых советская система "блата" просто не могла существовать.

Такую практику нужно прекращать.

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