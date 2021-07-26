О президентстве молчал – говорил, что язык для кино. Авраменко рассказал, как Зеленский изучал украинский

Прежде чем стать главой государства, Владимир Зеленский два года учил украинский язык – для фильмов. Что идет на выборы, не признавался.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал автор более 50 учебников и единственный в Украине учитель-миллионер Александр Авраменко.

"О президентство не говорил, – вспоминает педагог, – говорил, что планирует снимать кино на украинском языке. Уже был принят Закон" О функционировании украинского языка как государственного ", я входил в состав комиссии, которая его разрабатывала. Квоты на телевидении должны были вступить в силу в 2021 году – я думал, интерес к языку связан именно с этим. А потом догадался: видимо, это все-таки нечто большее, в политику пойдет".

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По словам Авраменко, овладеть языком Зеленскому мешало то, что у него не было времени заниматься регулярно: "Где только не занимались! И в аэропорту "Борисполь", и в Межигорье... У него свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала-95" на Лукьяновке. Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: прочитать книгу, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то будет. Так и с языком".

Уроки, признается преподаватель, были неформальными, иногда проходили даже на крыше офисного здания: "Брали черешни, ели и разговаривали обо всем". По мнению Авраменко, способности к изучению языков у Зеленского имеются – "тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто по-украински не говорил".

Нынешний языковой уровень президента Авраменко оценивает как "не безнадежный": "Он еще далек от идеала: мягкие шипящие, это "шшьо "вместо "що ", русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти: необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются".

Первую часть эксклюзивного интервью со звездным учителем Александром Авраменко читайте в OBOZREVATEL здесь.

Продолжение разговора с учителем-миллионером о том, как он заработал на роскошную жизнь и виллу на Канарах, – в OBOZREVATEL в ближайшее время.