Детектив Франко, выход на Netflix и 'Роксолана' в Крыму: топ-15 сериалов независимой Украины

Любовь украинского народа к сериалам расцвела в начале 90-х, хотя предпосылки к этому были еще в советское время – вспомните "Семнадцать мгновений весны" или "Вечный зов". И, опять же, именно в начале 90-х, несмотря на заметный спад кинопроизводства, в Украине начинают снимать собственное многосерийное кино.

OBOZREVATEL выбрал для вас 15 самых известных отечественных сериалов, снятых за 30 лет независимости.

Главной героине, буковинской Золушке Наталке, пришлось буквально сражаться за свой кусок зрительского внимания, ведь в то время ее конкурентками были просто Мария и дикая Роза. Хрупкая актриса Виктория Малекторович все же покорила зрителей своим изяществом, и народ охотно смотрел УТ-1, когда там шел этот 20-серийный фильм по одноименной повести Ольги Кобылянской. Кстати, "Царевну" считают одним из лучших ее произведений: феминизма и размышлений о самостоятельности женщины там, конечно, достаточно, но главное – поиск счастья. После издевательств в семье дяди, которым руководит властная и надменная тетка, и измены любимого Наталка все же находит свою любовь.

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Запомнился сериал еще и тем, что главной музыкальной темой в нем была знаменитая "Мелодия" Мирослава Скорика – несомненно, одно из самых трогательных музыкальных произведений, когда-либо написанных украинским композитором.

После "Царевны" Малекторович снялась в ряде кинолент в Украине и России, но большой звездой, увы, не стала. Вышла за австрийского продюсера, уехала в Европу, время от времени наведывается в Украину – на кинофестивали. Где удивляет, к сожалению, не новыми ролями или яркими образами на красной дорожке, а... пророссийской риторикой и жалобами на то, что успешная Европа вовсе не такая успешная, как нам кажется. Что ж, здесь можно и Монтеня вспомнить: нас мучают не вещи, а представления о них.

Всем поклонникам таланта, без преувеличения, выдающихся актеров Алексея Горбунова и Алексея Богдановича – не просто советуем этот фильм, а уже сейчас ищите его в сети, чтобы смотреть в праздничные дни! В основе этого мини-сериала режиссера Олега Биймы – тоже украинская классика: детективная повесть Ивана Яковлевича Франко "Основы общественности" ("Основи суспільності").

Не знали, что Франко писал детективы? Теперь знаете. Писал, причем увлекательные, интеллектуальные! "Преступление..." снято именно по такому. В имении шляхтянки Олимпии Торской при загадочных обстоятельствах погибает ксендз Деревацкий. Кому и зачем понадобилось убивать священника? Эту кровавую загадку разгадывает любознательный следователь пан Шпанг (Алексей Горбунов), и перед нами как раз тот случай, когда ответ на главный вопрос фильма спрятан очень глубоко.

Режиссура, актерская игра, качество съемки и материала, по которому снимали, – на очень хорошем, даже по современным меркам, уровне. Жаль, что отечественные каналы забыли, что у нас вот уже почти три десятилетия есть такой сериал...

Да нет, не с Мерьем! Мы же договорились: это – подборка нашего кино. Речь об украинском сериале украинского режиссера Бориса Небиеридзе, который снимали в украинском Крыму и даже дружественной к Украине Турции. В основе картины – повесть "Роксолана" Осипа Назарука (не Павла Загребельного, как иногда приходится читать). Хотя жаль, что не Загребельный, ведь произведение Назарука значительно слабее, его можно назвать историческим, если только вообще не читал исторических романов и повестей. Однако это не помешало зрителям искренне полюбить экранизацию – думаю, прежде всего благодаря фантастически красивым исполнителям главных ролей Ольге Сумской (Роксолана) и Анатолию Хостикоеву (султан Сулейман).

Сериал выдержал три сезона, и третий, если верить участникам кинопроцесса, снимали... на русском языке, ориентируясь уже на чужой кинорынок. На украинский дублировали потом. За Ольгой Сумской прочно закрепилось звание "Роксоланы отечественного кинематографа" – настолько, что когда на экраны вышел мегауспешный проект "Великолепный век", исполнительницу роли Хюррем-султан, немку турецкого происхождения Мерьем Узерли, зрители и критики постоянно сравнивали с нашим "аналогом". Нередко констатируя факт: ну, их Роксолана, конечно, огонь. Но какой султан прошел бы мимо нашей?

Идея этого комедийного сериала не оригинальна. По сути своей, это франшиза: был канадский сериал "Один парень, одна девушка", а в Украине сделали подобный. Но колоритная парочка – взрывная изобретательная Леся и ироничный, но терпеливый Рома – на целых три года приковали зрителя к каналу ICTV. Неуемных супругов до сих пор цитируют и вспоминают, а несколько лет назад пошли слухи: история Леся и Ромы продолжится.

Хотя, если честно, не представляю. Разве с другими актерами, ведь Ирму Витовскую-Ванцу и Дмитрия Лаленкова разделила идеология. В 2014-м, после Майдана и аннексии Крыма, актриса сделала громкое заявление: отныне она не снимается в российских проектах. Лаленков таких заявлений не делал. Одно из последних его появлений на экране – документальный фильм "Паломница" Оксаны Марченко.

Первое появление на экране – в 2008 году. И как вышли, так и не исчезают – постоянно на слуху и перед глазами на "1 + 1". Даже несмотря на то, что с этим сериалом производства Студии Квартал-95 регулярно происходят скандалы. То российские актеры, которые играют украинских селюков, где-то скажут, что "Крым вернулся в родную гавань", то языковой закон ударит по Будько и Ковалевым, которых, оказывается, нельзя дублировать...

В России, Казахстане и других постсоветских странах их давно считают своими: украинский сериал победил и вытеснил всех "прекрасных нянь". А в нашей стране это первый аргумент, когда хотят упрекнуть президента Зеленского. Чуть что – и сразу: "Сватов" своих пускай смотрит!". "А "Сваты" его когда по-украински заговорят?". "Ну, конечно, какой он патриот, если "Сватов" снял?". Этот список можно продолжать бесконечно.

С 2018-го – запрещен в Украине: один из российских актеров, занятых в картине, нарушил украинское законодательство и позволил себе враждебные высказывания.

Первый украинский сериал, который начали показывать Netflix и Amazon, и, пожалуй, самый успешный проект-визитка киностудий FILM.UA и Pronto Film. Стартовал в ноябре 2013 года на украинском телевидении – и за месяц появился на российском Первом канале. Несмотря на то, что идея этого "криминального чтива" очень интересная (главный герой – некий современный Шерлок с аномальным обонянием), сериал беспощадно критиковали за то, что, хоть это и украинский продукт, он изначально ориентирован не на украинский рынок.

Портреты президента во властных кабинетах размыты, как и номера автомобилей. Служба, с которой сотрудничает Нюхач, до боли похожа на ФСБ. И исполнители главных ролей – исключительно российские актеры. Ведь за долгие годы независимости в Украине сложилась традиция, которую трудно искоренить и после Майдана: когда речь идет о кинопроизводстве, то Украина – это место, руки, идеи. А обложка и конечный бенефициар – Россия.

Известна и как художественный фильм, и как минисериал – производства той же студии FILM.UA. Это подростковое фэнтези – словно компенсация за российское направление "Нюхача", ведь здесь все наоборот: сценарий – по книге блестящего украинского писателя Владимира Рутковского, речь – украинская, а богатыри, которых сосед давно аннексировал и считал Ильей Муромцем и Алешей Поповичем, на самом деле Илько и Олешко. На "радость" путинским пропагандистам. Еще до украинской премьеры кино купили для показа во Франции и других европейских странах.

Трудно найти в Украине человека, который бы не слышал об этом сериале. Конечно, учитель истории Василий Голобородько, который случайно возглавил государство, и президент Зеленский – персонажи разные. Но наши драгоценные политики порой творят такие вещи и допускают такие ошибки, что... Хочется напомнить Владимиру Александровичу, как его сериальный двойник решил проблему с парламентом. В шутку, конечно. Так или иначе, "Слуга народа" – знаковый и пророческий для Украины сериал. Успешных много, такой – один.

Костюмированную мыльную оперу на "СТБ" увидели не только в Украине, но и в Польше, Литве, Сербии, Хорватии, Словении, Черногории, Боснии и Герцеговине... В Украине вот-вот начнется третий сезон – и мы узнаем, кто же еще из влюбленных в роковую невольницу мужчин заплатил за свою любовь жизнью. Ну, не везет девушке с самого начала: в каждом сезоне теряет жениха. Плюс ко всему другие страдания, слезы, избиение плетью, мучения то в барском имении, где похотливый паныч постоянно жаждет харассмента, то в борделе или в плену у садистки-помещицы... Главную роль два сезона играла молодая российская актриса Катерина Ковальчук. В третьем ее заменили другой россиянкой, Софией Присс.

"Крепостную" как хвалят (за красивые костюмы и съемки в настоящем легендарном имении – в Качановке), так и критикуют. Прежде всего, за название, ведь по-украински должна была быть "Кріпачка". И за то, что, оказывается, два века назад в Украине никто, ни господа, ни крестьяне, не говорил на украинском! Даже в поле и на кухне слышна литературная русская речь...

Так или иначе украинский аналог "Рабыни Изауры" стал одним из самых известных сериалов отечественного производства и продолжает покорять новые страны. Как говорил в подобных, хоть и футбольных, случаях легендарный Лобановский, результат – на табло.

Тут, по моему мнению, трудно к чему-то придраться: блестящий сценарий, актуальные для подростков и их родителей темы буллинга в школе, первых отношений, опасных игр, распространяющихся в соцсетях, наркозависимости, непростых взаимоотношений родителей и детей, фантастические молодые украинские актеры Александр Рудинский, Полина Носыхина, Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук... Сериал "Нового канала" захватывает сразу, поэтому готовьтесь к тому, что первый сезон вы будете смотреть без сна и отдыха, а потом найдете второй, чтобы вместе с героями угадывать, кто же тот таинственный преступник по кличке Друг, который ломает судьбы молодых людей, играя ими, словно фигурами на шахматной доске.

Видите первые кадры – и не верите, что этот сериал снимали в Украине. Абсолютно скандинавская стилистика: зима, все вокруг серо-белое, минималистичный строгий пейзаж. И такая же холодная, странная и до боли одинокая главная героиня – следовательница с необычным именем Варта Наумова (российская актриса Юлия Абдель-Фаттах ). Ведет себя так, будто она родственница Саги Норен – из топового скандинавского сериала "Мост". Сценарист Симор Гласенко (настоящее имя Александр Процюк) не скрывает: продюсеры ставили перед ним именно такое задание. "Чтобы как "Мост", только наше". И это наше получилось не хуже "Моста" и сумело пробиться на международный рынок. Очередной успешный кейс в активе FILM.UA и канала ICTV.

Кто и зачем похищал детей из запертых квартир, я вам не скажу. Как и о том, схватит ли его Варта в последней серии – не поленитесь посмотреть.

И снова "Квартал-95", и снова "1+1". В главной роли – Станислав Боклан, которого называют любимым актером главы нашего государства. Однако слухи (так же, как действия президента) Станислав Владимирович не комментирует – просто делает свое дело и потихоньку собирает награды за роль актера-пенсионера, который думал, что жизнь окончена, а она на самом деле только началась.

Выскажу свое субъективное мнение, но верю: многие с ним согласится. Лучшая интерпретация украинской классики за все 30 лет независимости. И триумф сценаристки и продюсера сериала Натальи Ворожбит на вручении престижной премии ""Золота дзиґа" абсолютно ожидаемый. Ее Кайдаши живут не два века назад, они – наши современники. У каждого из нас есть шанс узнать себя в Кайдашихе, Мотре, Лаврине или Карпе. Юмор Кайдашей абсолютно органичный – не наигранный, а живой. Целая плеяда украинских актеров заявила о себе благодаря этому сериалу – кто в который раз, а кто и впервые. Лично для меня открытием прошлого года стала Мотря – Антонина Хижняк. А для вас?

В основе – одноименный роман-эпопея одного из самых интересных прозаиков XX века Анатолия Димарова. (Забегая наперед, скажу: фильм глубокий, но книга гораздо глубже, и обидно, что, например, "Тихий Дон" мы хорошо знаем, а роман Димарова открыли для себя лишь благодаря сериалу). Революция, коллективизация, голод, войны, тяжелые межвоенье и повоенье... История народа сквозь призму истории семьи, трагическая и мучительная, но все же дающая надежду. Жаль, что писатель, лауреат Шевченковской премии и действительно достойный мастер слова, свидетель XX века, проживший 92 года, не увидел экранизации своего важнейшего произведения. Но мы можем это сделать и убедиться: "И будут люди" – кино о том, какой дорогой ценой досталась нам независимость.

Точнее, снимали в 2019-м, а показали на "Плюсах" в мае 21-го. Пока что самый дорогой телесериал в истории украинского кино (бюджет 3,6 миллиона евро). И первый – в жанре исторического фэнтези. Да и продюсеры не кто-нибудь: со стороны Словакии (это украинский-словацкий продукт, совместное производство) продюсер №1 и руководительница киноакадемии Ванда Адамик-Грицова, со стороны Украины – наш соотечественник в Голливуде Юрий Карновский и... нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

12 серий снимали как украинские, так и словацкие режиссеры, каст сериала тоже международный: наши Полина Носыхина, Александр Рудинский, Макар Тихомиров, Татьяна Михина, Алексей Тритенко, Анна Адамович, Александр Мавриц – и словацкие звезды Томаш Машталир, Юрай Лой, Яна Квантикова, Зузана Фиалова, Душан Цинкота. Русского языка на площадке не было слышно вообще, словаки играли на словацком, украинцы – на украинском.

Сюжет – наполовину фэнтезийный, наполовину исторический. О том, как в седьмом веке, когда кое-где, быть может, и медведи еще не ходили, в Карпатах, где сейчас граничат Украина и Словакия, возникло первое славянское государство – под могучей рукой князя-воина Само. До христианства славянам было еще ой как далеко, а значит, в фильме полно жрецов, жриц, древних богов, обрядов и народной магии. Причем настоящей, украинской! Колдуют герои с помощью заговоров, записанных на Черниговщине в 2001 году – от знахарки Христины Нагорной, которая прожила целых 117 лет и стала самой пожилой женщиной своего края, страны и даже планеты Земля. Правда, соответствующее свидетельство от представителей Книги рекордов Гиннесса получить не успела...