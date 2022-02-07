Менял паспорта и фамилии: вор в законе Нодари Асоян провернул хитрую 'схему' в Украине. Фото

Криминальный "авторитет" Нодари Асоян "Руставский", вынужденный покинуть Украину после внесения его данных в санкционный список СНБО, не теряет надежды вернуться назад. Для этого он даже предлагает "взять под контроль" уличную преступность и содействовать правоохранителям в соблюдении общественного порядка.

Об этом рассказал у себя в Facebook экс-заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, сейчас "Руставский" скрывается на Кипре вместе с семьей, а в Украине он жил под тремя поддельными паспортами.

"Видимо, он осознал, что лучшей страны для жизни, чем наша, просто в мире не существует. Вор в законе готов любыми методами вернуться и делает абсурдные предложения властьимущим. Что интересно, такие предложения некоторые чиновники слышат и, более того, принимают его "посланников" и рассматривают это серьезно", – заметил Аброськин.

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Он подчеркнул, что подобные "схемы" напоминают волка, который обещает овцам, что будет отгонять от них других волков и защищать от опасностей. Главное, чтобы его допустили к отаре.

"Позиция вора мне понятна – здесь он был царь и бог, решал любые вопросы, только паспорта менял на любую фамилию быстрее, чем тает снег в Одессе", – заключил офицер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Минюсте работают над реализацией проекта по созданию специальных тюрем для воров в законе. Такая необходимость связана с тем, что отсутствие изоляции позволяет влиянию "авторитетов" распространяться за пределы пенитенциарных учреждений.