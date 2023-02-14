Как 'оживить' старый ковер: ворс поднимется и будет выглядеть будто только из магазина

Если ковер в вашем доме выглядит грязным и неряшливым, а ворс давно износился – не спешите покупать новый. Несколько лайфхаков помогут улучшить вид старого ковра и приподнять ворс.

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Эксперты поделились действенными способами, как обновить ковер. Детали рассказало издание Express.

Ковры со временем загрязняются и теряют мягкость. Прежде чем приступать к очистке, ковер следует тщательно пропылесосить.

Со временем даже пушистые ковры могут утратить свою эластичность, но их можно обновить при помощи обычного лайфхака. Иоганна Константину, эксперт в области напольных покрытий, отметила, что поможет пищевая сода и белый уксус.

Насыпьте пищевую соду на ковер и некоторое время щеткой втирайте ее в волокна. Соду лучше оставить на ночь, чтобы активные вещества подействовали. Затем удалите соду с помощью пылесоса. В бутылку с распылителем налейте холодную воду и добавьте равное количество белого уксуса. Распылите смесь на ковер.

Снова втирайте ее в волокна жесткой щеткой, чтобы избавиться от любых запахов и уменьшить количество бактерий.

Пятна от напитков или грязи Иоганна советует промокнуть специальным раствором. Приготовить его очень просто: в литр воды следует добавить четверть чайной ложки белого уксуса.

"Никогда не трите пятно, поскольку это приведет к его перемещению в волокна ковра, и вы рискуете окончательно повредить его. Для таких устойчивых пятен, как кровь, кофе и вино, используйте ложку нашатырного спирта, смешанного с 0,5 л воды, или воспользуйтесь моющим. средством на основе аммиака", – подчеркнула Константину.

Перед использованием эксперты советуют проверить чистящее средство на маленьком участке ковра, чтобы убедиться, что оно не повредит или не изменит цвет материала. Не используйте горячую воду, так как это может усугубить пятна.

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