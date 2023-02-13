Что нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду: список запретов

Издавна считали, что некоторые вещи нельзя выбрасывать из дома. Это, по поверьям, может навлечь беду.

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Суеверие касалось детских вещей, хлеба, веников и сумок. В чем суть поверья и почему нельзя выбрасывать кошельки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему нельзя выбрасывать хлеб

Едва ли не наибольшее количество народных примет связано с хлебом. К хлебу относились с особым уважением. До наших дней дошло поверье, согласно которому нельзя сметать крошки со стола рукой. В голодные времена не принято было смахивать со стола остатки пищи, поэтому крошки хлеба осторожно сметали в ладонь и съедали. С тех пор сметание крошек ассоциируется с бедностью и нуждой.

И до сих пор в народе говорят: выбрасывающий хлеб навлекает на себя нищету. Выпечку и хлебные изделия советуют не нести на помойку, а отдавать животным или птицам.

Куда девать детские вещи

Наши прабабушки считали, что детскую одежду следует отдавать нуждающимся и ни в коем случае не выбрасывать на помойку.

По одной из версий суеверия, именно на детскую одежду обычно наводили негатив и порчи, таким образом можно сглазить всю семью. Так что лучше заняться благотворительностью и отдавать детскую одежду в хорошем состоянии тем, кому она понадобится.

Можно ли выбрасывать сумки и кошельки

Этот предрассудок связан с богатством и благополучием. По поверьям, кошелек сохраняет финансовую энергию владельца, и, выбросив его, вы можете избавиться от денежного потока.

Конечно, доход напрямую зависит от ежедневного упорного труда, но если вы верите в суеверия, старые кошельки и сумки советуют сжечь.

Что делать со старой одеждой и нижним бельем

В народе одежду советуют либо отдавать на благотворительность, либо жечь. Люди, которые верят в эзотетику, отмечают, что нижнее белье нельзя выбрасывать на помойку, чтобы не привлечь измены и неприятности в личную жизнь. Ее также советуют сжечь.

Можно ли выбрасывать веники и швабры

По народным приметам, веник накапливает энергию дома, поэтому сжигать его нельзя. Веник следует просто выбросить, желательно подальше от дома. Это касается и старых швабр. Есть даже трактовка, согласно которой, выбросив старый веник, можно избавиться от негатива и бессонницы.

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