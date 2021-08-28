Бабий Яр, мир глухих и Донбасс после победы Украины: лучшие отечественные фильмы, признанные миром

Кинематограф независимой Украины еще только ищет себя и переживает сложный этап становления, поэтому фильмов, которые принесли нашей стране самые важные награды, крайне немного. Но они есть. И несмотря на проблемы с финансированием и другие трудности, украинским кинематографистам удалось заявить о себе на международном уровне.

К 30-летию государства OBOZREVATEL вспомнил пятерку отечественных фильмов, получивших награды самых престижных кинофестивалей мира. Точнее, топ-5 + 1, поскольку одну из картин Украина увидит лишь осенью.

2005-й год ознаменовался первой международной победой украинского кино. Впервые наш фильм (короткометражка "Путники", дипломная работа молодых творческих супругов – режиссера Игоря Стрембицкого и сценариста Натальи Конончук) поехал на легендарный Каннский кинофестиваль и сразу же получил высшую награду – Золотую пальмовую ветвь.

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По словам Натальи, сложнее всего ответить на вопрос: "О чем кино?". Она считает, о всех нас. Ведь все мы в этом мире – путники. Картину снимали в Доме ветеранов сцены, где коротают дни одинокие актеры-пенсионеры, а также в психоневрологическом диспансере, и она не просто щемящая, а по-настоящему болезненная, такая, которая побуждает думать: как часто мы замечаем тех, кто рядом с нами шагает по тропинке жизни и кому труднее, чем нам? Что такое безумие и кто сумасшедший на самом деле – пациенты психбольницы или те, от кого их спрятали за ее стенами? Детство и старость: так ли далеко они друг от друга, как нам кажется?

В 2011-м Украина снова получила Золотую пальмовую ветвь, правда, на этот раз триумф разделила с Францией, ведь короткометражная лента нашего режиссера Марины Вроды – совместный украинско-французский проект. Длится она всего 15 минут, бюджет рекордно мал для мирового кино – 3500 евро. А повод гордиться есть и сейчас.

"Кросс" – это, опять же, лента-метафора, такая прозрачная форма, в которую каждый зритель может вложить свой собственный смысл. Дети в школе бегут кросс. Став взрослыми, мы тоже постоянно куда-то бежим, каждый со своей скоростью и на своей короткой либо долгой дистанции. Однако финиш, как известно, один... Куда, зачем и за чем гонимся? И куда "бежит" Украина? Марина Врода не задает вопросов, она просто показывает свои визуализированные воспоминания – о детстве и уроках физкультуры. Вопросы задаем мы, зрители, и ответы искать предстоит тоже нам.

Вторая высшая награда в Каннах – и второй раз за короткий метр. Ленты, хронометраж которых измеряется считанными минутами, поведали миру то, о чем до сих пор не сказали полнометражные украинские картины. Даже самые распиаренные.

2014-й год – и новый впечатляющий дебют. Первая полнометражная картина режиссера Мирослава Слабошпицкого (копродукция Украины и Нидерландов) завоевывает в Каннах Гран-при Недели критики и награду "Откровение", после чего начинается победное шествие "Племени" по европейским, азиатским, американским фестивалям – и везде, что в Генте, что в Лондоне, что в Денвере, если не охапка наград, то солидное количество номинаций.

Откровенная и страшная кинолента не просто о криминальной группировке в интернате для людей с проблемами слуха, а о столкновении человеческого и нечеловеческого, о преступлениях и безысходности, о свободе и рабстве, о замкнутом круге, разорвав который ты сам перестаешь быть человеком, буквально взорвала информационное пространство: такого мир еще не видел! Даже привередливый мир кинематографистов и кинокритиков.

В июне, на Книжном Арсенале-2021, был представлен список 100 лучших фильмов, снятых в Украине за всю историю кинематографа. На первом месте, разумеется, "Тени забытых предков" Параджанова. Вообще, девять картин из топ-десятки сняты в советское время, лишь одна – в период независимости. И это "Племя". На четвертой позиции. Слова "успех" недостаточно, правда?

2019-й порадовал прорывом украинского кино в Венеции: полнометражная визионерская картина Валентина Васяновича (настоящего универсального солдата, который и пишет, и снимает, и монтирует – почти весь кинопроцесс ведет сам) получила наивысшую награду в программе "Горизонты" на Венецианском кинофестивале.

В картине, которую выдвигали от Украины на "Оскар" и назвали главным отечественным фильмом-2020, задействованы только непрофессиональные актеры: волонтеры, добровольцы АТО и военные ВСУ. Место действия – Донбасс-2025, уже послевоенный и уже полностью украинский. Через год после победы Украины над Россией. Спойлерить не буду: если не видели, обязательно смотрите. Очень скоро наступит время, когда мы сможем узнать, была ли "Атлантида" пророческой.

34-я позиция в упомянутом списке лучших украинских кинолент, хотя, по моему мнению, этот документальный фильм заслуживает места, как минимум, в первой двадцатке. И также абсолютно заслуженный первый приз за режиссуру на престижном американском кинофестивале Sundance получила прекрасная режиссер и поэтесса (даже песенница, потому хит "Чомусь так гірко плакала вона" Александра Пономарева – это ее стихи) Ирина Цилык.

Думаю, при надлежащей, поддерживаемой государством раскрутке этот фильм мог бы стать крепким бронированным щитом для Украины, о который вдребезги разбивались бы фантазии российских пропагандистов. Потому что достаточно показать людям историю женщины с четырьмя детьми, которая годами живет под обстрелами в "красной зоне", как все становится понятным. И если зритель – ментально здоровый человек, в распятых мальчиков в трусиках он после этого точно не поверит. Но вопрос, почему "Земля голубая..." пока не "наше все" в информационной войне с РФ, адресован, конечно, не Ирине Цилык.

На личном счету украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницы немало весомых наград, а в этом году он получил едва ли не важнейшую для режиссера-документалиста – "Золотой глаз" Каннского кинофестиваля. За фильм, продолжающий цикл его документальных картин, посвященных советской истории. "Бабий Яр" Лозницы базируется на архивных видеоматериалах массовых расстрелов в Киеве во время Второй мировой войны, а также видеофиксациях других событий, которые режиссер считает связанными с трагедией Бабьего Яра (вступление нацистских войск во Львов и т.д.). События фильма разворачиваются с 1941-го по 1966 год.

Ниже – лишь один эпизод, свидетельство Дины Проничевой о зверствах нацистов в Киеве. Смотреть и слушать трудно, но, безусловно, нужно.

Фильм снимали по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", и его художественный руководитель, российский режиссер Илья Хржановский, лично принимал "Золотой глаз" в Каннах. Увидеть картину мы сможем осенью – в отечественный прокат она выйдет накануне 80-й годовщины трагедии. Но причин не верить кинокритикам и авторитетному жюри я не вижу: Лозница – давно уже бренд.

Как видите, в активе Украины до сих пор нет "Оскара", хотя в дверь Американской академии киноискусства мы ежегодно стучим – начиная с 1997-го. Но какие наши годы? 30 – это только молодость...