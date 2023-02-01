Начинается мощный период: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на февраль

Полнолуние этого месяца состоится в огненном знаке Льва. Это означает, что наступает время мощных перемен и прозрений. Астрологи рекомендуют найти то, что мешает вашему росту и расправиться с этим препятствием.

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Найти способ добиться этого подскажет гороскоп на февраль 2023 года, основанный на картах Таро. Для каждого знака астрологи определили карту месяца и объяснили, что она означает.

Овен – Солнце

Месяц обещает вам массу возможностей и удовольствий. Вся тяжелая работа, которую вы проделали, чтобы достичь этого момента, не осталась без внимания. Все окружающие заметят, насколько счастливее и привлекательнее вы стали. А впереди новый потенциал. Возможно, вы захотите вывести свою карьеру, личную жизнь или навыки на новый уровень, сделав что-то смелое. Не сомневайтесь и беритесь за дело. Особенно удача будет способствовать вам после 20 февраля, когда Солнце перейдет в ваш знак.

Телец – Дурак

Ваша карта побуждает решиться на прыжок в неизвестное, чтобы наконец начать жить той жизнью, которую вы давно хотите. Вы полностью готовы к этому. Сейчас не время застаиваться, потому что энергия февраля потребует от вас шагов вперед. Но выбирайте возможности взвешенно. Не хватайтесь за первый попавшийся шанс. Да, неудачи и потери на вашем пути к успеху практически неотвратимы, но воспринимайте их философски – это ваши уроки, которые принесут пользу. Также не осуждайте себя и других.

Близнецы – Правосудие

Февраль может стать для вас нелегким месяцем, но это необходимость – так вы примете свое прошлое и усвоите его уроки, чтобы избежать неудач в будущем. Проблемы в личной жизни, на работе или дома могут вызвать у вас чувство дежавю. Это означает только о, что вы лучше готовы к этому вызову. В этом месяце пробуйте новые подходы, если вы хотите получить новые результаты. Столкнувшись с проблемами, постарайтесь не оглядываться на чувство гордости. А когда справитесь с чем-то сложным, не забудьте себя вознаградить. Чувство разницы между тем, когда вы должны бороться и когда вы должны сдаться, станет вашей величайшей победой этого месяца.

Рак – Королева пентаклей

Ваша карта предвещает вам все формы изобилия. Если за последние несколько месяцев вы нашли время для пересмотра своих целей и приоритетов, февраль должен принести вам новые возможности для достижения этих целей. Смело порывайте с прошлым, которое больше не приносит вам пользы. Зато будьте открыты для поездок и праздников. Но сохраняйте равновесие и избегайте ощущения того, что знаете все лучше других. Это несет риск разочарования в самых важных для вас людях. Исцелите свое внутреннее "я" и посмотрите на мир новыми глазами. Дарите людям любовь и доброту. В том числе и себе.

Лев – Шестерка кубков

Вы начинаете ощутимое движение к своим мечтам. Проявите воображение даже в повседневной жизни. Позвольте себе дурачиться и безобразничать. Покажите, кто вы на самом деле, и не бойтесь выйти за пределы зоны комфорта. Это может стать для вас источником оптимизма. Не давайте другим сбить вас с этой высокой волны. Если близкие начнут вас обесценивать, лучше проведите больше времени в одиночестве. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о выгорании. Тщательно заботьтесь о своем теле. Выбирайтесь на природу. Помните: инвестиции, которые вы делаете в себя и свое благосостояние, бесценны.

Дева – Королева мечей

Гороскоп на февраль побуждает вас делиться своими мыслями с другими. Не бойтесь при этом выглядеть бессмысленно и боритесь с чрезмерным перфекционизмом. Мы все стараемся разобраться в жизни на ходу, так что не слишком зацикливайтесь на суждениях и мыслях других, следуя своему собственному уникальному пути. Если раньше вы проявили терпение в поисках любви или успехов, в феврале у вас есть хорошие шансы на вознаграждение. Записывайте свои благодарности в этом месяце. И меняйте жизнь.

Весы – Четверка мечей

Вы слишком много времени потратили, пытаясь сделать счастливыми других – займитесь наконец собой. Расставьте приоритеты, поймите, чего хочется именно вам, какие привычки вы хотите изменить в себе. Когда кажется, что мир обрушивается на вас, это знак, что пора поставить этот поток на паузу. Не существует работы, денег или отношений, ради которых следует пожертвовать своим психическим здоровьем и благополучием. Ищите контакты только с теми людьми, которые дают вам ресурс, а не высасывают его.

Скорпион – Девятка пентаклей

Ваша тяжелая работа в прошлом наконец-то принесет вам признание. Если у вас есть время обновить свое резюме, веб-сайт, шоукейс или портфолио, чтобы лучше отразить свои достижения, не тратьте его на что-нибудь другое. За вами наблюдают, чтобы предложить вам кое-что интересное. Покажите, что вы достойны этого предложения. Если вы не совсем уверены, как представить себя или позиционировать свою работу, попросите надежного друга помочь вам увидеть себя со стороны. Поверьте, это будет объективная оценка. А люди, которые вам с ней помогут, должны оставаться к вам как можно ближе.

Стрелец – Паж мечей

В отношениях отступите шаг назад и посмотрите, где вы могли совершить ошибки. Для вас наступает время поработать над своими коммуникативными навыками и наконец преодолеть разрыв между тем, что живет внутри вас и тем, как это воспринимается внешним миром. Восстанавливайте сожженные мосты, стройте новые связи, ищите людей, на которых можете опереться в будущем – это самый ценный ресурс. Если вы не можете искупить свою вину перед людьми из своего прошлого, сделайте что-нибудь хорошее для общины или общества. Начните свое движение от эгоизма к альтруизму и помните о скоротечности времени.

Козерог – Двойка мечей

Вы стоите на развилке. Возможно, даже чувствуете, что белая полоса в вашей жизни подошла к концу. Не останавливайтесь в этой точке, делайте дальнейшие шаги. Или тщательно выберите, что из прошлого стоит того, чтобы сразиться за его возвращение, и сражайтесь до конца. Не забывайте о концентрации и успокоении мыслей – ваш мозг требует релакса. И не летайте слишком в облаках, позаботьтесь о своих приземленных нуждах и делах.

Водолей – Маг

Если вы недавно начали новый этап своей жизни (брак, новая работа, обучение, родительство и т.д.), обязательно отпразднуйте это с близкими. Так вы получите необходимую вам поддержку и вдохновение на дальнейшие успехи. Приблизьте близких к себе еще больше. Это может повлиять на ваши отношения и карьеру, дать новое видение жизни и перспективы. Наберитесь терпения и продолжайте верить в свою версию хорошего будущего. Смело впускайте людей в свою жизнь.

Рыбы – Паж кубков

Если вам кажется, что жизнь вышла из-под контроля и все происходит слишком быстро, остановитесь. Дайте себе время на переоценку событий и планов. Проведите время в одиночестве. В идеале – на природе. Загляните вглубь себя. Отбросьте мнения других людей о себе. Если вы продолжите отдавать свою ценность в руки других, вы всегда будете чувствовать себя неполноценным. Прислушивайтесь только к тем, кто заслужил ваше уважение. Перестаньте думать, что есть только один правильный способ делать что-нибудь, и откройте бесконечные возможности, которые у вас под рукой.

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