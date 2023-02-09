Лучший месяц года: кому из знаков зодиака повезет до конца февраля. Гороскоп

Особая энергетика последнего месяца зимы будет способствовать необходимым изменениям, переосмыслению и перестройке. Полнолуние в знаке Льва, Юпитер в Овне, Солнце и Венера в Рыбах – звезды предлагают шанс принять удачные решения и продолжить прогресс роста.

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По словам астрологов, для трех знаков февраль будет особенно успешным. Они получат мотивацию, смелость, долгожданную финансовую прибыль и возможность реализовать свои мечты.

Овен

В феврале вы будете сиять. Юпитер находится в вашем знаке в течение месяца, принося вам заряд энергии, который придаст смелости и уверенности, чтобы взяться за любой вызов. Вы можете начать новую главу в жизни.

Звезды прочат и романтические сюрпризы. В отношениях все наладится, месяц пройдет под знаком гармонии и любви. Вы готовы шагнуть вперед как в личном, так и в профессиональном плане. Не упускайте эту золотую возможность.

Близнецы

Вы творческие, трудолюбивые и склонны к аналитическому мышлению. Февраль принесет вам много приятных открытий.

На работе дела будут идти хорошо. Вы будете опережать все дедлайны, проекты будут приносить прибыль, а общение с коллегами будет очень продуктивным.

Звезды предсказывают существенное улучшение финансового положения. Однако ищите новые источники дохода или инвестиционные возможности. Ритм будет хорошо сбалансирован со стороны денег. Позвольте себе увлечься событиями и наслаждаться жизнью как можно больше.

Лев

Ждите положительных изменений, как в семейных, так и в личных отношениях. В течение февраля вам удастся разрешить конфликты, окончательно перевернуть страницу и попрощаться с травматическим опытом прошлого.

Полнолуние в вашем знаке, которое состоялось несколько дней назад, принесло необходимую ясность, покой и стабильность в вашу жизнь. Вы почувствуете прилив энергии на работе и в любви. Звезды гарантируют увлекательные возможности в любви и творчестве. Главное – быть в нужном месте в правильное время.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков с 6 по 13 февраля.

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